Franse overheid bevestigt: geen Ajax-fans welkom in Marseille

Ajax zal het dinsdagavond tegen Olympique Marseille zonder uitsupporters moeten doen, zo bevestigt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken tegenover L’Equipe. Fans van Ajax worden verboden om naar de Franse havenstad af te reizen.

Ajax neemt het dinsdag in de Champions League op tegen Olympique Marseille. De geruchten dat er geen Ajax-supporters aanwezig mogen zijn bij het duel gingen al langer. De Telegraaf stelde ruim een week geleden al dat de Amsterdammers geen fans mee mogen nemen naar de stad in het zuiden van Frankrijk en dat het bestuur daarop heeft besloten ook niet af te reizen.

Het nieuws wordt zaterdag bevestigd door de Franse overheid. Tegenover L’Équipe stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken dat er is besloten geen fans van Ajax toe te laten in Marseille. Het gaat om een verbod op ‘elke individuele of collectieve reis, op welke wijze dan ook, van eenieder die beweert een Ajax Amsterdam-supporter te zijn’. Het verbod geldt niet alleen op de weg en per spoor, maar ook voor personen die met het vliegtuig of per boot proberen de stad in te komen.

Het Franse ministerie benadrukt dat ‘reizen van Ajax zeer regelmatig een bron van verstoring van de openbare orde vormen vanwege het gewelddadige gedrag van bepaalde supporters’ en dat er een rivaliteit bestaat tussen beide teams die ‘al jaren gekenmerkt wordt door vijandigheid’. Ajax en Olympique Marseille stonden in seizoen 2023/24 voor het laatst tegenover elkaar, toen beide clubs aan elkaar gekoppeld waren in de groepsfase van de Europa League.