Driessen onthult interne problemen bij Ajax: ‘Hij beweegt moeilijk in de groep’

Frank Peereboom ligt niet goed in de groep bij Ajax, zo weet Valentijn Driessen. Dat is volgens de verslaggever de reden dat de Amsterdammers op zoek zijn naar een nieuwe assistent. Thomas Duivenvoorden was in beeld voor die positie.

Vrijdag kwam naar buiten dat Ajax opnieuw in de markt is voor de komst van Duivenvoorden. De stunttrainer, die met Quick Boys meerdere Eredivisieclubs uitschakelde in de KNVB Beker, is sinds afgelopen zomer assistent van Marinus Dijkhuizen bij De Graafschap. Ook toen was Duivenvoorden al in beeld bij de Amsterdammers. Ajax kan de komst van de beoogde assistent uit het hoofd zetten; De Graafschap heeft namelijk laten weten dat een vertrek van Duivenvoorden onbespreekbaar is.

In Kick-off komt het nieuws ter sprake en Driessen geeft aan te weten waarom Ajax nu opnieuw interesse toonde in Duivenvoorden. Dat zou volgens de chef voetbal van De Telegraaf namelijk alles te maken hebben met het functioneren van Peereboom, een van de assistenten van John Heitinga. “Hij kan perfecte analyses maken, maar beweegt zich heel moeilijk in de groep”, onthult Driessen.

Met name het internationale aspect zou voor problemen zorgen bij Peereboom, die volgens Driessen moeite heeft met andere talen dan Nederlands. “Zijn taalvaardigheid als het gaat om vreemde talen laat af en toe te wensen over”, stelt de journalist. Dat Peereboom afgelopen zomer werd aangesteld als assistent, zorgt voor vraagtekens bij Driessen. “Hij heeft het vorig seizoen verschrikkelijk slecht gedaan met Jong Ajax, dat nog nooit zo slecht eindigde in de Keuken Kampioen Divisie als onder hem. En dat terwijl hij echt over prima materiaal beschikte.” Jong Ajax eindigde afgelopen seizoen op de zeventiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie, met negen zeges, negen gelijke spelen en twintig nederlagen.