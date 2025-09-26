Live voetbal 15

Jordan Henderson na avontuur bij Ajax: 'Ik miste de atmosfeer'

Jordan Henderson na avontuur bij Ajax: 'Ik miste de atmosfeer'
Foto: © Imago/Realtimes
1 reactie
Redactie FCUpdate
26 september 2025, 19:58

Jordan Henderson miste tijdens zijn tijd in Nederland en Saoedi-Arabië de atmosfeer, intensiteit en het gevoel van de Premier League. Dat heeft de verdedigende middenvelder van Brentford aangegeven in een interview met Sky Sports.

De Engelse middenvelder geeft aan dat hij niet naar Engeland is teruggekeerd om in beeld te blijven bij de Engelse nationale ploeg: "Ik zat ook bij Engeland toen ik bij Ajax speelde in een andere competitie. En ik denk dat er ook andere competities zijn van hoog niveau. Ik speelde nog op een hoog niveau, zeker in Europa en in grote wedstrijden in Nederland tegen PSV en Feyenoord", geeft de Engelsman aan.

Artikel gaat verder onder video

De geroutineerde voetballer vervolgt: "Dus er waren nog steeds grote wedstrijden, maar ik begrijp dat het niet de Premier League is. Alleen miste ik de Premier League. Ik miste de intensiteit. Ik miste de atmosfeer. Ik miste het gevoel van de Premier League", geeft hij toe.

Dat is voor Henderson dan ook de reden om terug te keren in de Premier League bij Brentford, een ploeg die niet al te goed is begonnen aan het nieuwe seizoen. Op dit moment is het de nummer zeventien van de competitie.

Vind jij het zonde dat een speler als Henderson de Eredivisie heeft verlaten?

Laden...
190 stemmen

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ousmane Dembélé Ballon d'Or

Ousmane Dembélé is Abdelhak Nouri ook na Ballon d’Or-winst niet vergeten

  • Gisteren, 20:41
  • Gisteren, 20:41
Ajax meldt vertrek van zwaargewicht

Ajax meldt vertrek van zwaargewicht

  • Gisteren, 19:38
  • Gisteren, 19:38
Kasper Dolberg van Ajax

John Heitinga moet puzzelen: slecht nieuws over Kasper Dolberg

  • Gisteren, 12:44
  • Gisteren, 12:44
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
RobindaRobot
87 Reacties
738 Dagen lid
678 Likes
RobindaRobot
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Tja zo'n Ajax publiek zijn toch grotendeels glory hunters die meteen beginnen te janken als het slecht gaat. Morgen gaat NAC een puntje pakken!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

RobindaRobot
87 Reacties
738 Dagen lid
678 Likes
RobindaRobot
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Tja zo'n Ajax publiek zijn toch grotendeels glory hunters die meteen beginnen te janken als het slecht gaat. Morgen gaat NAC een puntje pakken!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Brentford - Man Utd

Brentford
13:30
Manchester United
3,50
3,90
2,07
Wordt gespeeld op 27 sep. 2025
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Jordan Henderson

Jordan Henderson
Brentford
Team: Brentford
Leeftijd: 35 jaar (17 jun. 1990)
Positie: M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Brentford
5
0
2024/2025
Ajax
28
1
2023/2024
Ajax
9
0
2023/2024
Ettifaq
17
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
6
10
16
2
PSV
6
9
13
3
Ajax
6
6
12
4
AZ
6
5
12
5
Groningen
6
3
12

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel