Jordan Henderson na avontuur bij Ajax: 'Ik miste de atmosfeer'

miste tijdens zijn tijd in Nederland en Saoedi-Arabië de atmosfeer, intensiteit en het gevoel van de Premier League. Dat heeft de verdedigende middenvelder van Brentford aangegeven in een interview met Sky Sports.

De Engelse middenvelder geeft aan dat hij niet naar Engeland is teruggekeerd om in beeld te blijven bij de Engelse nationale ploeg: "Ik zat ook bij Engeland toen ik bij Ajax speelde in een andere competitie. En ik denk dat er ook andere competities zijn van hoog niveau. Ik speelde nog op een hoog niveau, zeker in Europa en in grote wedstrijden in Nederland tegen PSV en Feyenoord", geeft de Engelsman aan.

De geroutineerde voetballer vervolgt: "Dus er waren nog steeds grote wedstrijden, maar ik begrijp dat het niet de Premier League is. Alleen miste ik de Premier League. Ik miste de intensiteit. Ik miste de atmosfeer. Ik miste het gevoel van de Premier League", geeft hij toe.

Dat is voor Henderson dan ook de reden om terug te keren in de Premier League bij Brentford, een ploeg die niet al te goed is begonnen aan het nieuwe seizoen. Op dit moment is het de nummer zeventien van de competitie.