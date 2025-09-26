Totale verbijstering om wanbeleid van Ajax: 'Wat een onzin'

Hans Kraay junior begrijpt helemaal niets van het feit dat Ajax de assistent-trainer van De Graafschap, Thomas Duivenvoorden, naar Amsterdam wil halen. Hij kan het nieuws van De Telegraaf, dat inmiddels is bevestigd, eigenlijk niet geloven.

Vrijdag werd via De Telegraaf bekend dat Ajax concrete interesse heeft in Duivenvoorden, die afgelopen zomer ook al in beeld was bij de Amsterdammers. Destijds ging het om een functie als assistent-trainer bij Jong Ajax. Uiteindelijk besloot de talentvolle trainer zijn vorige werkgever Quick Boys in te ruilen voor De Graafschap.

Daar is hij nu een paar maanden actief, maar hij zou al weer kunnen vertrekken. Ajax wil de coach toevoegen aan de technische staf van John Heitinga. Daar kan ESPN-analist Hans Kraay junior niets van begrijpen: "Wat een onzin. Dat Ajax Thomas Duivenvoorden als dé oplossing ziet om Ajax sprankelend voetbal te laten spelen...", verzucht Kraay.

Kraay vervolgt: "Wat zal Marcel Keizer hiervan vinden? En wat zal John Heitinga hiervan vinden?'', vraagt Kraay zich hardop af. ''Als dit echt waar is. Ik kan me niet voorstellen dat dit waar is.''

Inmiddels is door De Graafschap bevestigd dat er inderdaad sprake is van interesse, maar dat Duivenvoorden niet te koop is. Ook niet als er een grote zak geld op tafel wordt gelegd in Doetinchem, zo gaf Berry Powel voor de wedstrijd van de Superboeren tegen FC Dordrecht aan bij ESPN.

Bekijk hieronder het interview met Powel: