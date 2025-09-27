Heitinga maakt zich zorgen om één speler van Ajax

John Heitinga maakt zich zorgen om , zo stelt hij in gesprek met ESPN. De talentvolle middenvelder van Ajax komt dit seizoen nog nauwelijks aan spelen toe, wat zijn ontwikkeling niet ten goede komt. Heitinga geeft aan dat Mokio snel minuten moet gaan maken en belooft dat die er nog wel aan gaan komen.

Mokio brak afgelopen seizoen door in de hoofdmacht van Ajax. Dit jaar kreeg de jonge Belg van John Heitinga in de eerste competitiewedstrijden speelminuten, maar sindsdien mocht hij alleen nog tegen PEC Zwolle twee weken geleden vlak voor tijd invallen. In gesprek met ESPN voorafgaand aan het duel met NAC Breda krijgt Heitinga de vraag of hij zich zorgen maakt om Mokio, aangezien speeltijd van groot belang is voor de ontwikkeling van het talent.

Artikel gaat verder onder video

Heitinga trekt een moeilijk gezicht, alvorens hij aangeeft zich inderdaad zorgen te maken. “Hij moet meer minuten gaan maken”, beaamt de trainer van Ajax. “Dat kan natuurlijk ook nog in Jong Ajax.” Mokio kwam dit seizoen één keer in actie voor de beloftenploeg, toen er met 4-3 werd verloren van Jong FC Utrecht. “Op dit moment speelt Kenneth (Taylor, red.) op zijn positie, maar Jorthy gaat nog genoeg minuten maken dit seizoen, dus ik maak me toch niet zo veel zorgen”, komt hij terug op zijn eerdere uitspraak.

Toch is er volgens Heitinga wel een voorwaarde waaronder hij zich wél zorgen moet gaan maken om de ontwikkeling van Mokio. “Als hij hier niet de minuten maakt, zal hij wel zijn minuten moeten gaan maken.” Om aanspraak te maken op minuten, moet Mokio zich op de trainingen laten zien. Dat doet de middenvelder volgens Heitinga zeker. “Hij heeft nu veel concurrentie, maar we worden wel vrolijk van Jorthy op de training.”