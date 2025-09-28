Live voetbal 3

Heitinga krijgt gigantische veeg uit de pan: 'Dead man walking, het wordt nooit wat'

Ajax-trainer John Heitinga
Maurice Mazenier
28 september 2025, 10:50

Hugo Borst verwacht niet dat John Heitinga gaat slagen als trainer. De analist noemt de oefenmeester van Ajax zelfs een 'dead man walking' bij de VriendenLoterij Eretribune op ESPN. De Amsterdammers boekten zaterdag een 2-1 overwinning op NAC Breda, maar makkelijk ging dat niet.

Ajax kwam vroeg in het duel op voorsprong via Oscar Gloukh, maar NAC was vervolgens bij vlagen de betere partij in de Johan Cruijff ArenA. Al snel kwamen de Bredanaars op gelijke hoogte via Sydney van Hooijdonk, die raak schoot vanaf de strafschopstip na hands van Owen Wijndal. Kort na rust maakte Kenneth Taylor de 2-1, een treffer waar vanuit NAC veel om te doen was. Bovendien zagen de bezoekers tot tweemaal toe een doelpunt afgekeurd worden vanwege buitenspel.

"Ik mag hopen dat Heitinga vooral enorm teleurgesteld is na wat Ajax vandaag heeft laten zien”, aldus Kees Kwakman. “Het sloeg helemaal nergens op, wat Ajax liet zien. Het was onsamenhangend, er zat geen enkel idee achter, aan de bal en zonder bal. Ze werden eigenlijk gewoon weggespeeld door NAC. Zelfs met tien tegen elf in de laatste fase was NAC niet eens slechter dan Ajax. Dus het was enorm pijnlijk.”

Tafelgenoot Marciano Vink voegt daaraan toe dat het allemaal begint bij filosofie. "De filosofie vorig jaar met Farioli was: structuur, structuur, structuur. En iedereen moest daarin mee. Ongeacht wie je was en hoe groot je ook bent binnen een club. En nu is het zo dat er een bepaalde filosofie naar binnen gefietst is, en die wil graag aanvallend voetbal spelen.”

'Het wordt nooit wat met Heitinga'

“John Heitinga is de vleesgeworden assistent", vervolgt Bors. "Al loopt hij negen jaar aan de hand van Arne Slot mee: het wordt nooit wat. En dat is de immense tragiek. Dus je ziet nu: als club voorvoelen ze dat natuurlijk allemaal, maar je kunt hem er nu nog niet uit pleuren. Dat doe je nog niet. Dus we moeten eerst nog door die hele martelgang heen”, besluit de analist kritisch.

dilima1966
2.610 Reacties
839 Dagen lid
15.534 Likes
dilima1966
Ze hebben alle drie een negatieve rugzakje bij ajax ik heb al eerder gezegd dat ze het niet waar gaan maken

Neesje
1.568 Reacties
1.097 Dagen lid
8.696 Likes
Neesje
Had beter bij Arne kunnen blijven .

Martine
125 Reacties
234 Dagen lid
297 Likes
Martine
Tja Sparta Piet Hugo Borst heb ik helemaal geen hoge pet van op trouwens. Laar deze trainer gewoon zijn werk doen. Het zal in de nabije toekomst toch zeker beter worden

ERIMIR
3.670 Reacties
448 Dagen lid
38.070 Likes
ERIMIR
Heitinga moet zich niks aantrekken van die zeikerds bij ESPN. Die hebben allemaal nul komma nul bereikt in hun carrière. Goed blijven trainen en kijken naar wat slecht ging en beter kan.

Vriendje Stokvis
1.327 Reacties
374 Dagen lid
7.955 Likes
Vriendje Stokvis
Dit had ik al voorspelt. Leuke assistent maar geen hoofdtrainer. Ajax kwam weer goed weg en laten we het maar niet over de arbitrage hebben,

😎jurgen😎
17 Reacties
8 Dagen lid
9 Likes
😎jurgen😎
Inderdaad stokvis, beetje hetzelfde bij ons mooie cluppie. Van Persie is ook een beginnende trainer en niet klaar om onze club te vertegenwoordigen. Die moeten ze ontslaan zo snel mogelijk

Arena
916 Reacties
48 Dagen lid
2.246 Likes
Arena
Och gut daar is ie weer. Ja het is alweer een paar dagen geleden van Braga, en dan kan ie weer voorzichtig komen zanikken over Ajax. Wat had je eigenlijk voor van Persie voorspeld? Gezeik met Timber? Met Hartman? Met Steijn? Met te Kloese? Slechte communicator? Wist je dat ook van te voren of toch niet? Bla bla bla.

descheids
172 Reacties
10 Dagen lid
294 Likes
descheids
@arena, inderdaad we hebben hem gemist na fenerbahce en braga. Terwijl anderen na nederlagen van de top2 gewoon actief waren gingen de feijenoorders alweer heel snel onderduiken en je zag ze helemaal niet meer. Wat dat betreft credits voor Mike die niet koos om bang te zijn en weg te duiken.

descheids
2 Reacties
0 Dagen lid
0 Likes
descheids
@Vriendje Stokvis je hebt gelijk ging nergens over maar geeft niet ze winnen toch helemaal niks dit jaar. Eind van het jaar gaan weer een aantal overbetaalde matige voetballers lachend weg

Hurricane.
334 Reacties
417 Dagen lid
2.345 Likes
Hurricane.
@Arena En zo beste mensen, levert onze bijzondere vriend arena weer een epistel af met heel veel woordjes en niemand die dat boeit. Zzzzzzzzz

Arena
916 Reacties
48 Dagen lid
2.246 Likes
Arena
@descheids (de echte, niet het nepaccountje): Mike is zowat de enige normaal reagerende Feyenoorder hier. En géén successupporter zoals Stookvis en consorten.

😎jurgen😎
17 Reacties
8 Dagen lid
9 Likes
😎jurgen😎
🤡🤡🤡🤡 Hallo allemaal ik ben BUHRIESJUUHH JURGEN alias King Crinsom ik ben werkloos ik hou van aandacht van Ajaxcieden ik ben een clown die niet serieus genomen moet worden en heb HEEEEEELL VEEELL verstand van Voetbal🤡🤡🤡🤡

Baggio
99 Reacties
613 Dagen lid
613 Likes
Baggio
Ajax moet zich ontdoen van Heitinga Heeft geen overwicht op de spelers tactisch zwak verkwanselt de nieuwe spelers wordt nooit een goede hoofdtrainer heeft nog niks geprecenteerd staat erbij alsof hij al een hele grote is

Arena
916 Reacties
48 Dagen lid
2.246 Likes
Arena
"staat erbij alsof ie al een hele grote is". Wat is dat voor onzin joh? Hij staat net zo langs het veld als elke andere trainer. Hij heeft geen maniertjes, is niet camerageil of weet ik wat. Kijk, dat hij het niet goed doet, dat is zo, maar dit is echt nonsens.

😎jurgen😎
17 Reacties
8 Dagen lid
9 Likes
😎jurgen😎
We moeten schouder aan schouder achter Heitinga en AJAX blijven steun. Maximale steun voor de trainer en de mooiste club van Nederland.

descheids
2 Reacties
0 Dagen lid
0 Likes
descheids
@😎jurgen😎ik sta liever voor Feyenoord de club waar mensen strijden ! De club die afgelopen jaren vele mooie wedstrijden heeft laten zien

descheids
172 Reacties
10 Dagen lid
294 Likes
descheids
Het is altijd zo typisch dat we het in NL altijd beter weten. Dat we soms naief zijn door elke keer een beginnende trainer te willen laten starten voor het 1e team, haast ten koste van alles. Je ziet het zowel bij feijenoord en ajax nu, maar ook bij een psv in het verleden met een cocu, van bommel, van nistelrooy etc. Elke keer zie je dat het niet werkt. Waarom kiest men niet gewoon voor een ervaren trainer die beter kan leveren dan een rookie?

😎jurgen😎
51 Reacties
10 Dagen lid
36 Likes
😎jurgen😎
🤡🤡🤡🤡 Hallo allemaal ik ben BUHRIESJUUHH STICKS alias descheids ik ben werkloos ik hou van aandacht van Feyenoorders ik ben een clown die niet serieus genomen moet worden en heb HEEEEEELL VEEELL verstand van Voetbal🤡🤡🤡🤡

😎jurgen😎
17 Reacties
8 Dagen lid
9 Likes
😎jurgen😎
