Heitinga krijgt gigantische veeg uit de pan: 'Dead man walking, het wordt nooit wat'

Hugo Borst verwacht niet dat John Heitinga gaat slagen als trainer. De analist noemt de oefenmeester van Ajax zelfs een 'dead man walking' bij de VriendenLoterij Eretribune op ESPN. De Amsterdammers boekten zaterdag een 2-1 overwinning op NAC Breda, maar makkelijk ging dat niet.

Ajax kwam vroeg in het duel op voorsprong via Oscar Gloukh, maar NAC was vervolgens bij vlagen de betere partij in de Johan Cruijff ArenA. Al snel kwamen de Bredanaars op gelijke hoogte via Sydney van Hooijdonk, die raak schoot vanaf de strafschopstip na hands van Owen Wijndal. Kort na rust maakte Kenneth Taylor de 2-1, een treffer waar vanuit NAC veel om te doen was. Bovendien zagen de bezoekers tot tweemaal toe een doelpunt afgekeurd worden vanwege buitenspel.

"Ik mag hopen dat Heitinga vooral enorm teleurgesteld is na wat Ajax vandaag heeft laten zien”, aldus Kees Kwakman. “Het sloeg helemaal nergens op, wat Ajax liet zien. Het was onsamenhangend, er zat geen enkel idee achter, aan de bal en zonder bal. Ze werden eigenlijk gewoon weggespeeld door NAC. Zelfs met tien tegen elf in de laatste fase was NAC niet eens slechter dan Ajax. Dus het was enorm pijnlijk.”

Tafelgenoot Marciano Vink voegt daaraan toe dat het allemaal begint bij filosofie. "De filosofie vorig jaar met Farioli was: structuur, structuur, structuur. En iedereen moest daarin mee. Ongeacht wie je was en hoe groot je ook bent binnen een club. En nu is het zo dat er een bepaalde filosofie naar binnen gefietst is, en die wil graag aanvallend voetbal spelen.”

'Het wordt nooit wat met Heitinga'

“John Heitinga is de vleesgeworden assistent", vervolgt Bors. "Al loopt hij negen jaar aan de hand van Arne Slot mee: het wordt nooit wat. En dat is de immense tragiek. Dus je ziet nu: als club voorvoelen ze dat natuurlijk allemaal, maar je kunt hem er nu nog niet uit pleuren. Dat doe je nog niet. Dus we moeten eerst nog door die hele martelgang heen”, besluit de analist kritisch.