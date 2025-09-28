Hoefkens witheet op arbitrage: 'Dat kan de scheidsrechter niet beslissen'

NAC-trainer Carl Hoefkens vindt het onbegrijpelijk dat het tweede doelpunt van Ajax wed goedgekeurd door scheidsrechter Marc Nagtegaal. In de ogen van de Belgische oefenmeester stond Mika Godts hinderlijk buitenspel, waardoor Boyd Luckassen niet meer bij de bal kon.

Ajax speelde in de eigen Johan Cruijff ArenA een zeer moeizame wedstrijd tegen NAC Breda. Uiteindelijk wonnen de Amsterdammers met 2-1, door een doelpunt die vlak na rust werd gemaakt door Kenneth Taylor. Om die treffer is echter veel te doen, omdat Godts hinderlijk buitenspel leek te gaan. De VAR mengde zich, maar uiteindelijk werd de treffer in overleg met Nagtegaal toch goedgekeurd.

Artikel gaat verder onder video

Dit tot grote onvrede van Hoefkens. "Het was heel duidelijk buitenspel. Ik hoorde achteraf de verklaring van de scheidsrechter, die zei dat de verdediger nooit meer bij de bal kon. Ik denk dat hij dan vooral naar de training moet komen, want dan denk ik dat hij mijn spelers beter kent dan ikzelf", foetert de NAC-coach voor de camera van ESPN.

"Zelfs als hij met zijn hoofd niet bij de bal kan, dan heeft hij nog altijd het recht om die bal met zijn hand te pakken", komt Hoefkens met een opvallende suggestie. "Dan geeft hij een penalty en die kunnen wij pakken, dus de scheidsrechter kan dat niet beslissen of hij wel of niet bij de bal kan. Het punt is dat die jongen op dat moment de laatste man is en dat hem het zicht wordt ontnomen. Hij heeft nul kans om te reageren. Dat is altijd buitenspel. Ik heb altijd gezegd dat ik ongelooflijk veel vertrouwen heb in de VAR en de VAR heeft het juist gezien. Maar het is jammer dat je na de wedstrijd over de arbitrage moet discussiëren”, besluit hij.