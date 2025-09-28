Higler moet het ontgelden na fout: 'Er is niet veel aan de hand'

Excelsior-trainer Ruben den Uil en doelman zijn niet blij met de beslissing van scheidsrechter Dennis Higler om de goal van Casper Widell af te keuren. De arbiter vond dat er sprake was van een overtreding op PSV-doelman Matej Kovar,

Op het eigen Woudestein verweerde Excelsior zich kranig en kwam het na dertien op een 1-0 voorsprong door een Szymon Wlodarczyk. Zes minuten later stond het al 1-1 door een vrije trap van Joey Veerman. Na rust leek Excelsior weer op voorsprong te komen, maar een treffer van Widell werd afgekeurd vanwege een overtreding op Kovar. Uiteindelijk kwam PSV na 72 minuten op voorsprong via Ismael Saibari, die voor leeg doel de 1-2 maakt. Dit bleek genoeg voor de overwinning van PSV.

Ondanks de nederlaag tegen PSV heeft Den Uil genoten van zijn elftal. "We hebben ze bij de keel gegrepen, maar dat lukte niet negentig minuten lang", aldus de oefenmeester na afloop voor de camera van ESPN. "Als je hoog druk zet, dan loop je weleens in het mes. Maar ik ga liever op deze manier onderuit dan dat je voor het doel gaat hangen en er dan afgaat. Ik ben best wel positief. Dit is hoe we graag willen spelen. We hebben het de beste ploeg van de laatste twee jaar tot ver in de blessuretijd heel moeilijk hebben gemaakt."

Wel zorgde de afgekeurde treffer van Widell voor verbazing bij de oefenmeester. "Nee, ik vind dat er niet veel aan de hand is. Ik ben geen scheidsrechter en ik heb daar niet voor gestudeerd, maar ik had gehoopt dat het een goal zou zijn. Maar oké, de scheids vond van niet en daarmee moeten we dealen", berust Den Uil in het besluit.

Van Gassel heeft de beelden met collega-doelman ook gezien en sluit zich aan bij Den Uil. "Dat is maar een klein zetje toch?", stelt de oefenmeester van Excelsior. "Ik vind het vrij lichtjes. Hij fluit ook gelijk af. De VAR heeft dan ook geen kans meer om ernaar te kijken. Ik had het nog wel willen zien als de VAR dat had gedaan."

Wel beseft Van Gassel dat er meer had ingezeten voor Excelsior. "We kwamen goed voor de dag, hielden goed stand. Hier en daar kregen we ook mogelijkheden. Als een topploeg hier komt en gaat tijdrekken en lange ballen gaat spelen, zoals ook Feyenoord hier deed, dan weet je dat je op de goede weg bent. Nu baal ik, maar we kunnen ook trots zijn. Maar uiteindelijk moeten we wel weer de punten pakken, die zijn hard nodig", besluit hij.