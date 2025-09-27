Alle kijkers van Excelsior - PSV hebben dezelfde negatieve mening over Dennis Higler

Een absolute hoofdrol voor scheidsrechter Dennis Higler in de slotfase van Excelsior - PSV. De arbiter staakte de wedstrijd met nog zes seconden op de klok, tot grote ergernis van vrijwel alle betrokkenen.

In de 93ste minuut van de wedstrijd zocht Excelsior bij een 1-2 achterstand nog één keer de aanval. Higler floot echter voor een vrije trap in het voordeel van PSV, na een overtreding van Stefan Mitrović op Mauro Júnior.

Op het moment dat Higler floot voor een overtreding, werd er vanaf de tribunes met Excelsior-supporters een bekertje op het veld gegooid. Higler was onverbiddelijk, legde de wedstrijd stil en dirigeerde de spelers van beide teams vervolgens, met nog slechts zes seconden op de klok, onmiddellijk naar de zijkant van het veld.

De beslissing van Higler om de wedstrijd stil te leggen leidde tot onbegrip bij vrijwel iedereen op het veld. PSV-trainer Peter Bosz kon een cynisch lachje op de bank van PSV overduidelijk niet onderdrukken. Bosz en zijn collega-coach Ruben den Uil kregen vervolgens aan de zijlijn een verklaring van Higler, die aangaf dat hij ‘niet anders kan volgens de regels’.

De wedstrijd lag drie minuten stil en werd vervolgens hervat met een vrije trap voor PSV. Die werd genomen door doelman Matej Kovar, waarna Higler onmiddellijk, zonder dat de bal überhaupt werd beroerd door een andere speler, floot voor het einde van de wedstrijd.

Niet alleen de betrokkenen op het veld begrepen niets van de beslissing van Higler om de wedstrijd met nog slechts zes seconden op de klok te staken: op X regent het negatieve berichten van kijkers over de scheidsrechter. Een overzicht: