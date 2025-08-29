Dennis Higler blundert zelfs in KKD gigantisch en biedt zijn excuses aan

Dennis Higler heeft vrijdagavond geblunderd in de Keuken Kampioen Divisie. De arbiter bestrafte ten onrechte een 'handsbal' van Helmond Sport-speler . De bal kwam in zijn buik terecht, maar desondanks legde Higler de bal op de stip. Dat komt hem op veel kritiek te staan.

"Als ze in Zeist de Keuken Kampioen Divisie serieus willen nemen, moeten ze snel de VAR invoeren. Arbiter als Higler zakt daar zelfs door het ijs", schrijft oud-scheidsrechter Mario van der Ende op sociale media.

ESPN-analist Hans Kraay junior kijkt na afloop van de wedstrijd tussen ADO Den Haag en Helmond Sport (2-0) de beelden terug en komt tot dezelfde conclusie: "Hij glijdt op zijn steunarm en de bal komt tegen zijn buik aan. Dit is nooit een penalty."

Inmiddels is scheidsrechter Higler zelf ook tot die conclusie gekomen, meldt ESPN-presentator Pascal Kamperman. Volgens de journalist heeft Higler na afloop van de wedstrijd de spelers van Helmond Sport zijn excuses aangeboden voor het nemen van een foutieve beslissing.