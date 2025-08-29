Live voetbal

Dennis Higler blundert zelfs in KKD gigantisch en biedt zijn excuses aan

Dennis Higler blundert zelfs in KKD gigantisch en biedt zijn excuses aan
Foto: © Imago
1 reactie
Tijmen Gerritsen
29 augustus 2025, 22:41

Dennis Higler heeft vrijdagavond geblunderd in de Keuken Kampioen Divisie. De arbiter bestrafte ten onrechte een 'handsbal' van Helmond Sport-speler Lennerd Daneels. De bal kwam in zijn buik terecht, maar desondanks legde Higler de bal op de stip. Dat komt hem op veel kritiek te staan.

"Als ze in Zeist de Keuken Kampioen Divisie serieus willen nemen, moeten ze snel de VAR invoeren. Arbiter als Higler zakt daar zelfs door het ijs", schrijft oud-scheidsrechter Mario van der Ende op sociale media.

Artikel gaat verder onder video

ESPN-analist Hans Kraay junior kijkt na afloop van de wedstrijd tussen ADO Den Haag en Helmond Sport (2-0) de beelden terug en komt tot dezelfde conclusie: "Hij glijdt op zijn steunarm en de bal komt tegen zijn buik aan. Dit is nooit een penalty."

Inmiddels is scheidsrechter Higler zelf ook tot die conclusie gekomen, meldt ESPN-presentator Pascal Kamperman. Volgens de journalist heeft Higler na afloop van de wedstrijd de spelers van Helmond Sport zijn excuses aangeboden voor het nemen van een foutieve beslissing.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Verrassende Nederlander moet Pléa opvolgen bij Borussia Mönchengladbach

Verrassende Nederlander moet Pléa opvolgen bij Borussia Mönchengladbach

  • di 15 juli, 06:55
  • 15 jul. 06:55
Joris Mathijsen, technisch directeur van ADO Den Haag, in gesprek met Omroep West

Chaos bij ADO compleet: 'td' Mathijsen ontslagen, club nu trainer- én stuurloos

  • vr 11 juli, 15:05
  • 11 jul. 15:05
ADO Den Haag zet definitief streep door komst Van den Brom

ADO Den Haag zet definitief streep door komst Van den Brom

  • wo 9 juli, 21:26
  • 9 jul. 21:26
1 1 reactie
Reageren
1 reactie
VARcheck
29 Reacties
63 Dagen lid
11 Likes
VARcheck
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit was echt té bizar. Hoe moeilijk kan het zijn? VAR !

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

VARcheck
29 Reacties
63 Dagen lid
11 Likes
VARcheck
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit was echt té bizar. Hoe moeilijk kan het zijn? VAR !

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

ADO - Helmond

2 - 0
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Keuken Kampioen Divisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Lennerd Daneels

Lennerd Daneels
Helmond
Team: Helmond
Leeftijd: 27 jaar (10 apr. 1998)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Helmond
3
1
2024/2025
Helmond
38
4
2023/2024
Roda
37
7
2022/2023
Roda
30
0

Meer info

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
2
Eindhoven
4
3
10
3
Dordrecht
4
4
9
4
ADO
3
6
7
5
Roda
4
1
7
6
Den Bosch
3
3
6

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel