Danny Buijs: Makkelie fluit geen CL meer en moet snel naar de sauna

Danny Buijs heeft het gehad met Danny Makkelie. De coach van Fortuna Sittard ergerde zich tijdens de wedstrijd tegen FC Twente groen en geel aan de arbiter en liet dat na afloop van het met 3-2 verloren duel ook duidelijk blijken tegenover ESPN.

"Voetbal is een spel van fouten, wij maken ook fouten", begint Buijs in gesprek met ESPN-verslaggever Wouter Bouman. "Je weet dat dit een zware uitwedstrijd is, met dat publiek erachter speel je al bijna tegen twaalf man. Vandaag was het bijna dertien man", sneert hij naar Makkelie.

Artikel gaat verder onder video

De ergernis zit hem bij Buijs met name in de uiterst discutabele beslissing van Makkelie om na 38 minuten een penalty te geven aan FC Twente: "Als dit een penalty is, ga je vijftien penalty's in een wedstrijd geven. Als dit het niveau is, dan ga je niet veel Champions League meer fluiten", zegt hij over de arbiter.

Na het penaltymoment kreeg Buijs een gele kaart van de scheidsrechter uit Dordrecht. Dat had te maken met een cynisch applaus: "Eerst klap ik cynisch en daarna pep ik mijn spelers op. Maar ik weet niet wat het is. Ik vroeg ook in de rust: wat is er met jullie aan de hand de laatste tijd? Staan ze onder spanning, staan ze onder druk? We maken allemaal fouten, dat is niet erg. Ze hebben een VAR. Ga even op je gemakje naar dat scherm kijken. Het is een cruciaal moment, het staat 0-0. Hij zegt: ik ben overtuigd, misschien is het beter om soms wat minder overtuigd te zijn en gewoon even realistisch naar jezelf te blijven kijken", stelt hij.

Vervolgens komt de trainer van de goed presterende Limburgers met een verrassende anekdote uit de hoek: "Weet je wat het leuke is? Makkelie komt uit Dordrecht. Ik heb een hele goede vriend, Kees Spaan, die ook uit Dordrecht komt. Bij NEC - PSV was Makkelie ook in het nieuws, toen zei Kees tegen mij: ik kwam Makkelie altijd tegen in de sauna, maar de laatste tijd niet meer. Misschien is het goed voor hem. Ik betaal zijn dagkaart. Laat het even van je afglijden", is het voorstel van Buijs.

De trainer vervolgt: "Ik maak ook fouten, maar dit kan niet. Dit is gewoon van invloed op een wedstrijd, bij die derde goal ook. Dat zijn wel cruciale momenten, op een gegeven moment weet je niet meer waar je aan toe bent."

Bekijk hieronder het discutabele penaltymoment terug: