Danny Buijs is woedend op Danny Makkelie en wordt bestraft

Danny Makkelie en Danny Buijs zullen na vanavond niet meer snel vrienden worden. De scheidsrechter gaf tijdens de wedstrijd tussen FC Twente en Fortuna Sittard een goedkope strafschop aan de Tukkers. Buijs protesteerde en kreeg vervolgens een kaart van de arbiter.

Makkelie zag vrijdagavond in de Grolsch Veste dat FC Twente-spits Ricky van Wolfswinkel in de 38ste minuut lichtelijk werd vastgehouden, waarna hij de bal op de stip legde. Dat zorgde voor verbazing bij iedereen in het veld bij Fortuna Sittard, inclusief de stafleden op de bank.

Buijs kon zijn ogen niet geloven dat de videoscheidsrechter in Zeist, dat is Edwin van de Graaf, akkoord gaf voor de strafschop. Vervolgens benutte Van Wolfswinkel dit buitenkansje en zette de spits van FC Twente de stand op 1-0.

Dat leverde scheidsrechter Makkelie een uiterst cynisch applaus op van Fortuna Sittard-coach Buijs. Op het moment dat Makkelie dat zag, rende de arbiter naar de zijkant toe om de oefenmeester van de Limburgers een gele kaart te overhandigen.

ESPN-analist Hans Kraay junior gaf in de rustanalyse aan dat hij de penalty niet had gegeven: "Hier gebeurt bijna niets. Dit is heel zwaar gestraft", oordeelt hij.

Bekijk hieronder de beelden: