PSV boekt moeizame zege op Excelsior maar verliest wéér een belangrijke pion

PSV heeft de tweede plaats in de Eredivisie weer overgenomen van Ajax door een kleine zege bij Excelsior. Ondanks een vroege achterstand én het uitvallen van - de derde PSV-spits die in de lappenmand belandt - zegevierde het elftal van Peter Bosz met 1-2 op Woudestein. tekende twintig minuten voor tijd voor de bevrijdende treffer.

Bosz kon op Woudestein geen beroep doen op de licht geblesseerde Sergiño Dest, waardoor Mauro Júnior - het duizenddingendoekje van PSV - op de rechtsbackpositie mocht starten. Op de plek van de vorige week zwaar geblesseerd geraakte Ruben van Bommel mocht Paul Wanner voor het eerst in de basis beginnen. Excelsior-trainer Ruben den Uil had zijn zaakjes prima voor elkaar en liet zijn ploeg vanaf de aftrap de zwaktes in de PSV-defensie opzoeken. Dat resulteerde gelijk in een aantal grote kansen. Een kopbal van Irakli Yegoian (recht op Matej Kovár) en een schot van Arthur Zagré (lat) troffen geen doel, maar na een klein kwartier was het alsnog raak toen een lange inworp bij de eerste paal werd doorgekopt en spits Szymon Wlodarczyk van dichtbij kon binnenwerken: 1-0. PSV reageerde snel en zag eerst hoe de gelijkmaker van Ismael Saibari werd afgekeurd wegens buitenspel, maar kwam even later alsnog langszij. Joey Veerman mocht van ruim twintig meter aanleggen voor een vrije trap en verschalkte Stijn van Gassel met een heerlijk schot in de kruising: 1-1.

Tien minuten na de gelijkmaker incasseerde PSV echter wéér een domper. Pepi gaf aan niet verder te kunnen met - op het oog - hamstringklachten en werd afgelost door Guus Til. Met het Champions Leagueduel bij Bayer Leverkusen in van aanstaande woensdag voor de deur wel het laatste waar Bosz op zat te wachten, aangezien Alassane Pléa én Myron Boadu er voorlopig ook uitliggen bij PSV.

In de tweede helft was PSV wél duidelijk de bovenliggende partij. Toch duurde het lang voordat het dapper standhoudende Ecxelsior op de knieën kon worden gedwongen. Zo werd een verrassende poging ineens van Til knap gepakt door Van Gassel, waarna Saibari en Wanner niets met de rebound konden. Bosz bracht twintig minuten voor tijd Dennis Man voor de onzichtbare Wanner en dat pakte uitstekend uit. Met zijn eerste balcontact zette de Roemeense zomeraanwinst Saibari vrij voor het doel en had PSV alsnog de voorsprong te pakken. Excelsior perste er daarna nog wel iets van een slotoffensiefje uit, onder meer met het inbrengen van cultspits Mike van Duinen, maar echt gevaar voor het doel van Kovár wisten de Kralingers lang niet te stichten. Na een kolderieke blessuretijd, waarin scheidsrechter Higler de wedstrijd tien seconden voor het laatste fluitsignaal enkele minuten staakte vanwege voorwerpen op het veld, trok PSV de drie punten uiteindelijk over de streep.