PSV boekt moeizame zege op Excelsior maar verliest wéér een belangrijke pion

PSV viert goal tegen Excelsior
Foto: © Imago
Frank Hoekman
27 september 2025, 21:55

PSV heeft de tweede plaats in de Eredivisie weer overgenomen van Ajax door een kleine zege bij Excelsior. Ondanks een vroege achterstand én het uitvallen van Ricardo Pepi - de derde PSV-spits die in de lappenmand belandt - zegevierde het elftal van Peter Bosz met 1-2 op Woudestein. Ismael Saibari tekende twintig minuten voor tijd voor de bevrijdende treffer.

Bosz kon op Woudestein geen beroep doen op de licht geblesseerde Sergiño Dest, waardoor Mauro Júnior - het duizenddingendoekje van PSV - op de rechtsbackpositie mocht starten. Op de plek van de vorige week zwaar geblesseerd geraakte Ruben van Bommel mocht Paul Wanner voor het eerst in de basis beginnen. Excelsior-trainer Ruben den Uil had zijn zaakjes prima voor elkaar en liet zijn ploeg vanaf de aftrap de zwaktes in de PSV-defensie opzoeken. Dat resulteerde gelijk in een aantal grote kansen. Een kopbal van Irakli Yegoian (recht op Matej Kovár) en een schot van Arthur Zagré (lat) troffen geen doel, maar na een klein kwartier was het alsnog raak toen een lange inworp bij de eerste paal werd doorgekopt en spits Szymon Wlodarczyk van dichtbij kon binnenwerken: 1-0. PSV reageerde snel en zag eerst hoe de gelijkmaker van Ismael Saibari werd afgekeurd wegens buitenspel, maar kwam even later alsnog langszij. Joey Veerman mocht van ruim twintig meter aanleggen voor een vrije trap en verschalkte Stijn van Gassel met een heerlijk schot in de kruising: 1-1.

Tien minuten na de gelijkmaker incasseerde PSV echter wéér een domper. Pepi gaf aan niet verder te kunnen met - op het oog - hamstringklachten en werd afgelost door Guus Til. Met het Champions Leagueduel bij Bayer Leverkusen in van aanstaande woensdag voor de deur wel het laatste waar Bosz op zat te wachten, aangezien Alassane Pléa én Myron Boadu er voorlopig ook uitliggen bij PSV.

In de tweede helft was PSV wél duidelijk de bovenliggende partij. Toch duurde het lang voordat het dapper standhoudende Ecxelsior op de knieën kon worden gedwongen. Zo werd een verrassende poging ineens van Til knap gepakt door Van Gassel, waarna Saibari en Wanner niets met de rebound konden. Bosz bracht twintig minuten voor tijd Dennis Man voor de onzichtbare Wanner en dat pakte uitstekend uit. Met zijn eerste balcontact zette de Roemeense zomeraanwinst Saibari vrij voor het doel en had PSV alsnog de voorsprong te pakken. Excelsior perste er daarna nog wel iets van een slotoffensiefje uit, onder meer met het inbrengen van cultspits Mike van Duinen, maar echt gevaar voor het doel van Kovár wisten de Kralingers lang niet te stichten. Na een kolderieke blessuretijd, waarin scheidsrechter Higler de wedstrijd tien seconden voor het laatste fluitsignaal enkele minuten staakte vanwege voorwerpen op het veld, trok PSV de drie punten uiteindelijk over de streep.

😎jurgen😎
😎jurgen😎
ajax en psv toch wel heel erg sterk hoor vandaag. Ik moet maar zien wat feijenoord morgen doet.

Arena
Arena
@😎jurgen😎ik geloof dat Feyenoord weer zoals ouds dominant zal spelen psv en Ajax hebben vandaag laten zien dat ze toch hun zaken niet op orde hebben zeer moeizame overwinningen en de blessures stapelen bij psv op..

😎jurgen😎
😎jurgen😎
Ik ben anders toch wel heel jaloers op AJAX en PSV. Ze zijn zo goed, daar kan feyenoord nog veel van leren.

Arena
Arena
Bovenstaande reactie is niet mijn reactie. We hebben weer dubbele accountjes @ redactie.

Arena
Arena
@😎jurgen😎ik ben meer jaloers op Feyenoord dat mooie creatieve middenveld. Hoe ze achterin sterk stabiel zijn. Het gaat ze in de eredivisie tot nu toe makkelijk af ondanks alle haat

😎jurgen😎
😎jurgen😎
sterk labiel bedoel je? Europa is voor ons nog wel lastig. Fenerbahce was een beetje te groot voor ons. En Braga is natuurlijk ook europese top, daar kan je altijd van verliezen. die zijn zo goed met al die grote spelers. Gelukkig maakt onze coach robina van persie iedereen in de war steeds met zijn opstellingen.

descheids
descheids
PSV weer cooking! Maar ze gaan het lastig krijgen zonder spits. Man wel goed ingevallen. Het valt mij op dat ze altijd winnen in Rotterdam.

Quarlon
Quarlon
PSV moet zich schamen voor wat ze op de mat leggen. Ze worden met tijd en. Wijlen gewoon weggespeeld door Excelsior

ERIMIR
ERIMIR
PSV net zo slap als Ajax. Benieuwd wat Feyenoord morgen doet.

Arena
Arena
@ERIMIRdie gaan dominant voetbal spelen zoals altijd dat weet ik zeker het is een sterke ploeg als ze goed spelen

Excelsior - PSV

Excelsior
1 - 2
PSV
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Ismael Saibari

Ismael Saibari
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 24 jaar (28 jan. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
6
1
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
19
5
2022/2023
PSV
17
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
6
10
16
2
Ajax
7
7
15
3
PSV
6
9
13
4
AZ
6
5
12
5
Groningen
6
3
12

