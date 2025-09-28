Taylor heeft duidelijke boodschap voor uitfluitende Ajax-fans

baalt flink van de Ajax-fans die zaterdag tijdens het duel met NAC besloten om hun eigen ploeg uit te fluiten. De middenvelder denkt dat het publiek Ajax op die manier niet helpt.

De Amsterdammers kwamen tegen de Brabanders uiterst zwak voor de dag. Aan de bal was NAC gewoon sterker in de Johan Cruijff ArenA, er waren enkele counters nodig om Ajax aan twee doelpunten te helpen. In de tweede helft ontving NAC in de persoon van Maximilien Balard nog een rode kaart, maar dat leek de uitploeg gek genoeg alleen maar sterker te maken.

Artikel gaat verder onder video

Taylor zag dat Ajax zaterdag 'ondermaats' was. Op de kritiek dat de opbouw ongeorganiseerd lijkt, heeft de middenvelder een duidelijke reactie. "Dat is niet waar, daar trainen we elke week op. Daar zijn we dus echt wel mee bezig, maar vandaag was de uitvoering gewoon ondermaats."

Veel fans in de ArenA begon op een gegeven moment te morren en besloten de eigen ploeg uit te fluiten. Dat stoort Taylor en is volgens hem ook allesbehalve nuttig. "Ik snap dat de fans niet blij zijn, maar we moeten dit wel met zijn allen doen. Ik ben geen fan van uitfluiten, dat is volgens mij algemeen bekend. Ik denk dat dit niet helpt. Je mag natuurlijk wel kritisch zijn en wij spelen vandaag (zaterdag, red.) een slechte wedstrijd, dat weten we zelf ook."

De veelscorende middenvelder van vorig seizoen heeft genoeg hoop op een Ajax dat snel beter gaat spelen. "We zitten gewoon in een traject, daar zijn we met zijn allen mee bezig. Tot die tijd vind ik het persoonlijk wel belangrijk dat we onze punten pakken. Dat doen we gelukkig wel. Hier moeten we van leren, erop trainen en het zo snel mogelijk onder controle krijgen."