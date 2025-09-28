Live voetbal 8

Taylor heeft duidelijke boodschap voor uitfluitende Ajax-fans

Ajax-speler Kenneth Taylor
Foto: © Imago
Mingus Niesten
28 september 2025, 13:54

Kenneth Taylor baalt flink van de Ajax-fans die zaterdag tijdens het duel met NAC besloten om hun eigen ploeg uit te fluiten. De middenvelder denkt dat het publiek Ajax op die manier niet helpt.

De Amsterdammers kwamen tegen de Brabanders uiterst zwak voor de dag. Aan de bal was NAC gewoon sterker in de Johan Cruijff ArenA, er waren enkele counters nodig om Ajax aan twee doelpunten te helpen. In de tweede helft ontving NAC in de persoon van Maximilien Balard nog een rode kaart, maar dat leek de uitploeg gek genoeg alleen maar sterker te maken.

Taylor zag dat Ajax zaterdag 'ondermaats' was. Op de kritiek dat de opbouw ongeorganiseerd lijkt, heeft de middenvelder een duidelijke reactie. "Dat is niet waar, daar trainen we elke week op. Daar zijn we dus echt wel mee bezig, maar vandaag was de uitvoering gewoon ondermaats."

Veel fans in de ArenA begon op een gegeven moment te morren en besloten de eigen ploeg uit te fluiten. Dat stoort Taylor en is volgens hem ook allesbehalve nuttig. "Ik snap dat de fans niet blij zijn, maar we moeten dit wel met zijn allen doen. Ik ben geen fan van uitfluiten, dat is volgens mij algemeen bekend. Ik denk dat dit niet helpt. Je mag natuurlijk wel kritisch zijn en wij spelen vandaag (zaterdag, red.) een slechte wedstrijd, dat weten we zelf ook."

De veelscorende middenvelder van vorig seizoen heeft genoeg hoop op een Ajax dat snel beter gaat spelen. "We zitten gewoon in een traject, daar zijn we met zijn allen mee bezig. Tot die tijd vind ik het persoonlijk wel belangrijk dat we onze punten pakken. Dat doen we gelukkig wel. Hier moeten we van leren, erop trainen en het zo snel mogelijk onder controle krijgen."

Bas Sibum Heracles Almelo

Teruglezen: zo verliep de zaterdagavond in de Eredivisie met zeges voor Ajax, PSV en Heracles

PSV viert goal tegen Excelsior

PSV boekt moeizame zege op Excelsior maar verliest wéér een belangrijke pion

John Heitinga Ajax NAC Breda

Heitinga benoemt na wanprestatie één lichtpuntje bij Ajax: 'Ik werd vrolijk van hem'

Voetbalanalist
175 Reacties
42 Dagen lid
139 Likes
Voetbalanalist
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Met dat traject zijn jullie al 3 seizoenen mee bezig. Ajax had niet zo dom moeten zijn, denken dat ze met 2 aankopen, weer aanvallend te kunnen gaan voetballen. Heitinga had gewoon op de weg verder moeten gaan waar Farioli was gestopt

Hahahahahaha en jullie dan
1.077 Reacties
820 Dagen lid
7.087 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Voetbalanalist daar hadden jullie als niet Ajacieden ook genoeg over te zeiken qua farioli dus hoe je het went of keert we doen het qua Ajax nooit goed in de ogen van onze haters hier

Arena
918 Reacties
48 Dagen lid
2.248 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Haha heeft groot gelijk. Maakt niks uit wat Ajax doet, je hebt altijd wat te mekkeren. Ga fijn op van Persie mekkeren knul, die doet genoeg fout. Wij hebben je opmerkingen niet nodig.

ERIMIR
3.671 Reacties
448 Dagen lid
38.071 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Taylor heeft gelijk, ik ben ook geen fan van supporters die alleen maar mooi voetbal willen zien. Je moet je club onvoorwaardelijk steunen en zeggen dat het beter moet. Maar uitfluiten is geen stijl. Ajax heeft een goede selectie waar automatismen nog ingeslepen en verder verfijnd moeten worden.

CG
2.428 Reacties
796 Dagen lid
13.306 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Een fluitconcert kan inderdaad een negatieve impuls geven voor de volgende wedstriijd(en) !!

Vriendje Stokvis
14 Reacties
0 Dagen lid
2 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Bij Feyenoord fluiten de supporters ook hun eigen spelers uit.

descheids
176 Reacties
10 Dagen lid
297 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Valt mij inderdaad ook op. Maar komt het door de spelers of van van persie?

😎jurgen😎
57 Reacties
10 Dagen lid
36 Likes
😎jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

ligt aan succes supporters zoals bbuhhhrrriieesjjuuuhh de scheids die alleen maar hun club steunen als ze een keertje winnen.

Vriendje Stokvis
14 Reacties
0 Dagen lid
2 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@descheids door de club denk ik persoonlijk Feyenoord is gewoon niet meer het Feyenoord van vroeger. stadion de Kuip is zo lek als een mandje

Vriendje Stokvis
14 Reacties
0 Dagen lid
2 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@😎jurgen😎, daar heb je gelijk in Ajax supporters zijn supporters die vele successen behaald hebben zien worden. Wij Feyenoorders zijn niet zo verwend helaas, daarom heeft de Kuip bij ons ook geen dak. Dan kunnen we tenminste naar echte sterren kijken.

