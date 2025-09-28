Been haalt uit naar Ajax-spelers: 'Zij mogen het shirt niet dragen'

Mario Been was na Ajax - NAC met stomheid geslagen. De Amsterdammers stelden in de Johan Cruijff ArenA enorm teleur en wonnen met alle moeite van de Brabanders.

Been had heel veel meer verwacht van de ploeg van John Heitinga zaterdagavond. "Bij Ajax heb je een bepaald verwachtingspatroon, zeker in thuiswedstrijden. Maar NAC was gewoon superieur, Ajax was heel slecht aan de bal. Alles ging fout. Het is dat NAC het niet altijd goed uitspeelde." Meer tegengoals bleven de Amsterdammers bespaard.

De analist van ESPN ziet een gebrek aan structuur, organisatie en inzet bij Ajax. "Het is heel vrijblijvend en onsamenhangend, ze weten ook niet goed wat er gevraagd wordt. Ik weet niet wat Heitinga voor opdrachten geeft in de kleedkamer, maar ik kan me voorstellen dat hij niet zegt: 'Jongens, we gaan eens lekker achterover hangen, thuis in een volle ArenA'". Dat gebeurde uiteindelijk in grote delen van de wedstrijd wel.

Been is gewend aan een dominant en attractief voetballende club uit de hoofdstad, maar toont met beelden aan dat dat spelbeeld momenteel ver te zoeken is. In de getoonde video's is geen verzorgd spel, maar een chaotische en onrustige opbouw te zien, waarbij er ook ballen de lucht in worden geschoten. "Je weet echt niet wat je ziet, dit is het Ajax van dit moment. Het is schrijnend om te zien. Ze komen ermee weg in deze wedstrijd, dat wel. Maar het was niet om aan te zien."

Ajax kon zaterdag vanuit zichzelf maar weinig creëren. "Als NAC balverlies leed, werd Ajax gevaarlijk. Anders niet. Verder wisten ze niet hoe ze het voetballend moesten doen. En dat is toch het Ajax-DNA." De analisten in de studio denken dat Ajax leergeld betaalt voor de nog jonge trainer Heitinga, maar wijst ook naar de huidige selectie. "Ze moeten het nu doen met spelers die eigenlijk het Ajax-shirt niet mogen dragen, als we het vergelijken met de tijd waarin we van ze smulden", stelt Been nog.