'Heitinga lijkt een dead man walking bij Ajax'

Ajax-trainer John Heitinga
Foto: © Imago
Dominic Mostert
29 september 2025, 07:25   Bijgewerkt: 28 september 2025, 23:52

Ajax won zaterdagmiddag weliswaar met 2-1 van NAC Breda, maar overtuigen deed het elftal van John Heitinga allerminst. De analisten van Studio Voetbal sparen de Amsterdammers niet en vooral Heitinga krijgt harde kritiek.

Van Hooijdonk fileert Ajax en Heitinga

Pierre van Hooijdonk zat in de Johan Cruijff Arena en kon na afloop nauwelijks geloven wat hij had gezien. “Ajax is dit seizoen nog niet indrukwekkend geweest, maar zaterdag gingen ze ver onder de ondergrens. NAC heeft het nagelaten om drie punten te halen tegen Ajax,” zei de oud-international bij Studio Voetbal.

Volgens Van Hooijdonk is het probleem niet alleen de coach, maar vooral de selectie die simpelweg tekortschiet. “Je mist kwaliteit. Je beide backs (Owen Wijndal en Anton Gaaei, red.) hebben al bewezen het niveau niet aan te kunnen, maar zijn wel basisspelers. Ook Oliver Edvardsen is niet goed genoeg voor Ajax 1. Alleen Oscar Gloukh is een lichtpuntje.”

Daarmee is de conclusie hard: Heitinga kan weinig bouwen met deze spelersgroep. Toch ontkomt de trainer niet aan persoonlijke kritiek. Van Hooijdonk bestempelde hem zelfs als een 'dead man walking'.

Van der Vaart: ‘Je ziet dat het niet werkt’

Ook Rafael van der Vaart, jarenlang ploeggenoot van Heitinga, is scherp in zijn analyse. “John is een wereldgozer, maar jij ziet aan alles dat het niet werkt. Eigenlijk had je gewoon 6-2 moeten verliezen en ik kan me niet herinneren dat dit ooit gebeurd is,” aldus Van der Vaart.

De oud-middenvelder vindt dat ook de spelers zelf tekortschoten. “Zodra je dat shirt aantrekt moet je presteren. Het kan niet dat je in eigen huis wordt weggespeeld door NAC.”

Op de vraag of Ajax niet beter een realistischer speelstijl zou kunnen hanteren, reageert Van der Vaart duidelijk: “Ze hebben Farioli eruit gegooid omdat ze aanvallender voetbal wilden spelen. Dan zou het heel raar zijn als ze dat nu ineens weer om gaan gooien.”

Ibrahim Afellay

Afellay pakt tafelgast aan: 'Je hebt de wedstrijd niet eens gezien'

  • Gisteren, 23:04
  • Gisteren, 23:04
Ajax-speler Owen Wijndal

'Ajax en PSV verdedigen als degradanten, Feyenoord gaat uitlopen'

  • Gisteren, 21:58
  • Gisteren, 21:58
Luciano Valente en In-Beom Hwang

Feyenoord verbiedt interview na zege op FC Groningen

  • Gisteren, 20:30
  • Gisteren, 20:30
Arena
919 Reacties
49 Dagen lid
2.251 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Sja, ik begin me langzaam aan af te vragen wanneer het gaat gebeuren inderdaad. Heitinga werkt niet bij Ajax. Slechte match, en hij is gewoon te onervaren. Hij gaat ook geen goede trainer worden in de toekomst. Het lijkt me verstandig als Ajax nu gaat ingrijpen. De vraag is: wie moet er dan komen?

K. Daffie
124 Reacties
754 Dagen lid
820 Likes
K. Daffie
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Arena de vraag is eigenlijk nog meer: wie wil er nog komen.

Arena
919 Reacties
49 Dagen lid
2.251 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het is nog steeds Ajax. Er wil altijd iemand komen.

ERIMIR
3.673 Reacties
448 Dagen lid
38.071 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Iedereen is kennelijk ongeduldig om Heitinga eruit te knikkeren, terwijl Ajax niet verliest. Zolang Ajax wint, moeten mensen niet zeuren.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
535 Reacties
1.098 Dagen lid
4.863 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De media maken dat ook. Het spel is er niet na, de uitstraling van Heitinga helpt niet maar hij heeft gewoon gewonnen (met hangen en wurgen) afgelopen weekend. Waarom zou hij nu dan dead man walking zijn... resultaat houdt een trainer in leven.

12deman
456 Reacties
91 Dagen lid
344 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden, Sjonnie is ook maar een mens, weliswaar ajaxied maar goed hij doet zijn best en je bent zelden beter dan het materiaal dat je tot je beschikking hebt. Ik denk wel dat Sjonnie Lukkien, Schreuder, Jans, en die gast van Telstar, Danny Buys van de Brom voor zich heeft zitten. Daarnaast zijn Bosz en V Persie veel groter. Dat neemt niet weg dat Sjonnie zijn vlieguren wel besteed, van je fouten moet je leren en kennelijk leert ie veel. Geef Sjonnie en zijn staf de ruimte en tijd en wellicht wacht er een mooie trainingscariere voor Sjonnie. Bij RKC

dilima1966
2.614 Reacties
840 Dagen lid
15.536 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heitinga. Keizer en Peereboom .krijgt de boel niet op de rit en aan de praat

FCJel
530 Reacties
786 Dagen lid
4.737 Likes
FCJel
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik vind het wel lullig voor Johnny. Eerst wordt je op een zeer onnette manier ontslagen bij Ajax. Dan vind je een hele mooie job bij Liverpool, in een voor hem bekende stad en bij een bizar goed elftal waar je weer losgeweekt wordt met mooie praatjes. Dan krijg je een amper verbeterd elftal tov vorige jaren (misschien 1 speler gehaald die ajax beter maakt?) en als je dan niet na 6 wedstrijden op kop ligt moet je er ineens uit? Misschien moet iedereen wel even realistisch blijven daar

dilima1966
2.614 Reacties
840 Dagen lid
15.536 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FCJel. Heitinga is misschien wel een Goede assistent trainer maar geen hoofdtrainer voor de top het drie tal heeft een negatieve rugzak al bij ajax en ze maken het elftal ook niet beter ze gaan ook geen een wedstrijd winnen in de poel waar ze in zitten champions league

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

