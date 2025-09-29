'Heitinga lijkt een dead man walking bij Ajax'

Ajax won zaterdagmiddag weliswaar met 2-1 van NAC Breda, maar overtuigen deed het elftal van John Heitinga allerminst. De analisten van Studio Voetbal sparen de Amsterdammers niet en vooral Heitinga krijgt harde kritiek.

Van Hooijdonk fileert Ajax en Heitinga

Pierre van Hooijdonk zat in de Johan Cruijff Arena en kon na afloop nauwelijks geloven wat hij had gezien. “Ajax is dit seizoen nog niet indrukwekkend geweest, maar zaterdag gingen ze ver onder de ondergrens. NAC heeft het nagelaten om drie punten te halen tegen Ajax,” zei de oud-international bij Studio Voetbal.

Volgens Van Hooijdonk is het probleem niet alleen de coach, maar vooral de selectie die simpelweg tekortschiet. “Je mist kwaliteit. Je beide backs (Owen Wijndal en Anton Gaaei, red.) hebben al bewezen het niveau niet aan te kunnen, maar zijn wel basisspelers. Ook Oliver Edvardsen is niet goed genoeg voor Ajax 1. Alleen Oscar Gloukh is een lichtpuntje.”

Daarmee is de conclusie hard: Heitinga kan weinig bouwen met deze spelersgroep. Toch ontkomt de trainer niet aan persoonlijke kritiek. Van Hooijdonk bestempelde hem zelfs als een 'dead man walking'.

Van der Vaart: ‘Je ziet dat het niet werkt’

Ook Rafael van der Vaart, jarenlang ploeggenoot van Heitinga, is scherp in zijn analyse. “John is een wereldgozer, maar jij ziet aan alles dat het niet werkt. Eigenlijk had je gewoon 6-2 moeten verliezen en ik kan me niet herinneren dat dit ooit gebeurd is,” aldus Van der Vaart.

De oud-middenvelder vindt dat ook de spelers zelf tekortschoten. “Zodra je dat shirt aantrekt moet je presteren. Het kan niet dat je in eigen huis wordt weggespeeld door NAC.”

Op de vraag of Ajax niet beter een realistischer speelstijl zou kunnen hanteren, reageert Van der Vaart duidelijk: “Ze hebben Farioli eruit gegooid omdat ze aanvallender voetbal wilden spelen. Dan zou het heel raar zijn als ze dat nu ineens weer om gaan gooien.”