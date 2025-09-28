Afellay pakt tafelgast aan: 'Je hebt de wedstrijd niet eens gezien'

Een ongemakkelijk gesprek tussen Ibrahim Afellay en Alex Pastoor in Studio Voetbal. De analisten raakten verwikkeld in een discussie over het veldspel van Ajax, maar Afellay vond het raar dat Pastoor toegaf de wedstrijd tussen Ajax en NAC Breda niet te hebben gezien.

Bij Studio Voetbal worden beelden getoond van het veldspel van FC Groningen tegen Feyenoord, dat bij vlagen goed was. Daarna wordt de vraag opgeworpen of het positiespel van Groningen beter is dan dat van Ajax, en Pastoor krijgt de vraag of John Heitinga meer uit zijn selectie zou kunnen halen. Pastoor ‘durft dat niet te zeggen’ en merkt in de praktijk bovendien dat spelers van 25 à 30 jaar uiteenlopende opvattingen hebben over het veldspel dat ze willen spelen.

“Met de spelersgroep van Ajax is het moeilijker dan het voor Dick Lukkien is bij FC Groningen, terwijl de spelers van Ajax toch meer kwaliteit zouden moeten hebben. Maar spelers die op leeftijd zijn, zitten propvol met allerlei overtuigingen die in de meeste gevallen nergens op gebaseerd zijn. Krijg die maar eens dezelfde kant op”, aldus Pastoor. “Als je als trainer weet ‘dit veldspel leidt tot meer punten’, zijn er altijd spelers – meestal tussen de 25 en 30 – die denken dat het anders kan en anders moet.”

Daar reageert Ibrahim Afellay op. “Ik vind het wel te makkelijk wat Alex zegt, dat Dick Lukkien het wel voor elkaar krijgt en Heitinga niet.” Pastoor verduidelijkt: “Het gaat niet over namen, maar meer in z’n algemeenheid. Een jonge ploeg krijg je makkelijker een kant op dan een oudere ploeg. Dat is een gegeven. Natuurlijk ben je daar trainer voor, maar dat zegt niet dat het allemaal lukt. Wie heeft de trainer en spelers aangesteld? Dat is de directie.”

Afellay wijst erop dat Ajax tegen tien man speelde. “Dat kan je heel populair roepen, dat hebben we allemaal gezien”, zegt Pastoor vervolgens. “Ik zeg alleen dat het niet zo makkelijk is.” Daarna vraagt Afellay of Pastoor ‘een andere wedstrijd heeft gezien’, waarop Pastoor toegeeft dat hij de wedstrijd niet gezien.

Een ongemakkelijk gesprek met enkele stiltes volgt. “We hebben het nu over de wedstrijd NAC – Ajax. Die heb je dus niet gezien?”, wil Afellay weten. Pastoor antwoordt: “Ajax heeft toch wel wat meer wedstrijden gespeeld?” Afellay antwoordt: “Klopt.” Als Pastoor aangeeft dat het ‘er nog niet zo goed uitziet’ bij Ajax, stemt Afellay opnieuw droog in: “Inderdaad.” Tafelgast Rafael van der Vaart grijpt in: “Ik vind het een ongemakkelijk gesprek worden.”