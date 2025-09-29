‘Heitinga heeft zijn baan bij Ajax aan één speler te danken’

John Heitinga moet heel dankbaar zijn voor , zo stelt Joris Mathijsen in De Telegraaf. De middenvelder was dit weekend weer trefzeker voor Ajax en bezorgde zijn ploeg daarmee drie punten tegen NAC Breda (2-1). Volgens Mathijsen zorgt Taylor ervoor dat Heitinga meer tijd krijgt bij Ajax.

Het hele seizoen klinkt er al kritiek op het spel van Ajax onder Heitinga. De trainer werd aangesteld met het idee dat hij de Amsterdammers weer ‘des Ajax’ zou laten spelen, maar dat lijkt er tot dusver nog niet van te komen. Wel is de ploeg van Heitinga nog ongeslagen in de Eredivisie; in de eerste zeven duels werd vier keer gewonnen en drie keer gelijkgespeeld.

In zijn team van de week heeft Mathijsen een plaats ingeruimd voor Taylor. “Hij is alweer een paar seizoenen een van de dragende krachten van Ajax. Met zijn goal tegen NAC toonde hij weer zijn waarde”, stelt de voormalig verdediger. Taylor zorgde er daarmee persoonlijk voor dat een ‘zoekend’ Ajax niet weer tegen averij opliep.

“Ajax valt tegen, maar blijft dankzij een speler als Taylor wel winnen”, stelt de 84-voudig international. “Je hoort dat het allemaal niet ’des Ajax’ is. Maar was het dat vorig jaar dan wel?”, doelt Mathijsen op het spel onder Francesco Farioli, dat volgens velen te verdedigend was voor Ajax. “Je moet de trainer de tijd geven. Dankzij Taylor krijgt Heitinga tijd.”