‘Heitinga heeft zijn baan bij Ajax aan één speler te danken’

John Heitinga moet heel dankbaar zijn voor Kenneth Taylor, zo stelt Joris Mathijsen in De Telegraaf. De middenvelder was dit weekend weer trefzeker voor Ajax en bezorgde zijn ploeg daarmee drie punten tegen NAC Breda (2-1). Volgens Mathijsen zorgt Taylor ervoor dat Heitinga meer tijd krijgt bij Ajax.
Het hele seizoen klinkt er al kritiek op het spel van Ajax onder Heitinga. De trainer werd aangesteld met het idee dat hij de Amsterdammers weer ‘des Ajax’ zou laten spelen, maar dat lijkt er tot dusver nog niet van te komen. Wel is de ploeg van Heitinga nog ongeslagen in de Eredivisie; in de eerste zeven duels werd vier keer gewonnen en drie keer gelijkgespeeld.
In zijn team van de week heeft Mathijsen een plaats ingeruimd voor Taylor. “Hij is alweer een paar seizoenen een van de dragende krachten van Ajax. Met zijn goal tegen NAC toonde hij weer zijn waarde”, stelt de voormalig verdediger. Taylor zorgde er daarmee persoonlijk voor dat een ‘zoekend’ Ajax niet weer tegen averij opliep.
“Ajax valt tegen, maar blijft dankzij een speler als Taylor wel winnen”, stelt de 84-voudig international. “Je hoort dat het allemaal niet ’des Ajax’ is. Maar was het dat vorig jaar dan wel?”, doelt Mathijsen op het spel onder Francesco Farioli, dat volgens velen te verdedigend was voor Ajax. “Je moet de trainer de tijd geven. Dankzij Taylor krijgt Heitinga tijd.”
Kameraden, Ajaxsupporters, Kroes, Beuker, iedereen was de "filosoof"zat, of toch niet? Toen het erop leek dat ze kampioen konden worden bleken de modesupporters (enkel wanneer we winnen) Farioli toch op waarde in te schatten. Toen ze tweede werden werd ie alsnog door iedereen uitgekotst. De verlosser Heitinga zou aanvallend dominant voetbal brengen. Farioli laat Ajax nu zien dat hij in alles gelijk had en de rest niet. De rest heeft het overgenomen, ze wisten het beter. En ze leefden nog lang en gelukkig,............ boven hun stand in de CL, lelijk in de competitie.
De 12e man: zichtbaar om alles en iedereen van Ajax af te kammen, onzichtbaar als z'n eigen clubje met 1 - 0 naar huis wordt gestuurd door middenmotortje Braga. Dan draait ie 5 pakken zakdoeken erdoor op z'n kamertje. Je zou je toch kapot schamen dat je dan de naam 12de man aanneemt alsof je achter je club staat. Onzichtbare man is véél beter. Boven zijn stand op FCUpdate, onzichtbaar als het tegenzit.
@Arena, altijd tijd om inhoudelijk te reageren, zeker wanneer ik je aandacht heb. Braga uit was een goede test voor de spelers die nu enkele weken meetrainen en waarvoor Feyenoord veel geld heeft betaald. Het fit houden management mocht zijn werk doen en dat heeft tegen Groningen het gewenste resultaat opgeleverd. Jeng was een goede aanwinst dat konden we tegen Braga al zien, helaas nu geblesseerd. Diarra Tengstedt en Borres vielen tegen. Prima dan weten ze dat er 50% bij moet om bij Feyenoord mee te kunnen doen. Bij Feyenoord mag je fouten maken in je ontwikkelingsproces. Feyenoord geeft deze spelers de kansen om zich te ontwikkelen. Nu we het hebben over inhoudelijk reageren ontopic begrijp je dat je reactie van hiervoor je degradeert tot "Arena met mogelijkheden". Vandaar dat het didactisch en sociaal bijna maatschappelijk werk beaamt om je aanwezigheid op dit forum in goede banen te leiden. We doen allemaal ons best om dit sociale project te laten slagen. We willen je niet uitsluiten, je mag meedoen.
@ERIMIR uitstellen om aan de hand van dit weekend dus inhoudelijk te reageren leek me met name bij jullie beter dan mee te gaan in dat geschreeuw in het moment. Tja nu is het wachten op jullie inhoudelijke reactie, vooralsnog zitten jullie vastgeroest in het verleden en hebben jullie niet het inzicht dat de tijden zijn veranderd
@ERIMIR: kijk nou wat ie probeert hahahaha! Niet komen opdagen als z'n clubje de boot ingaat maar wel willen dicteren dat we moeten reageren als het hem uitkomt. Hahahahaha hoe lachwekkend. "Altijd tijd om inhoudelijk te reageren" schrijft ie ook nog. Behalve als z'n clubje door middenmotortje Braga naar huis gestuurd wordt. Ik lach me te barsten om de onzichtbare man.
@Voetbalanalist, wat is dit nou weer voor een rare reactie. Alsof Ajax tegenstanders en/of scheidsrechters nodig heeft om een wedstrijd te kunnen winnen. Als tegenstanders willen winnen, moeten min. 1 goal meer scoren. En wat scheidsrechters en VAR betreffen, daar heb ik inmiddels niet al te veel vertrouwen in en heb je je daar er bij neer te leggen.
