Van Hooijdonk verbaast zich over twee basisspelers bij Ajax: ‘Dat zegt toch alles?’

Pierre van Hooijdonk
Foto: © NOS
Niels Hassfeld
29 september 2025, 10:12

Pierre van Hooijdonk begrijpt niet dat Ajax met spelers als Anton Gaaei en Owen Wijndal in de basis speelt. De voormalig spits velt bij Studio Voetbal een keihard oordeel over de Amsterdammers, die met 2-1 wonnen van NAC Breda.

“Ajax is niet indrukwekkend geweest dit seizoen. Maar zaterdag was ver onder de ondergrens. Echt ver onder de ondergrens”, begint Van Hooijdonk zondagavond. Sjoerd van Ramshorst vraagt zich af waarom Ajax in balbezit ook tegen tien man van NAC erg slordig was. “NAC had het aardig voor elkaar. Maar als je keeper een bal met de buitenkant van de voet aan de rechtsback geeft, gaat er iets fout”, stelt Van Hooijdonk. Daarmee doelt hij op een moment in minuut 22, waarbij Vitezslav Jaros de bal met buitenkant rechts langs een tegenstander naar Gaaei speelt.

Vervolgens wordt er een moment uit de tweede helft getoond, waarbij de spelers van Ajax de bal achterin rondspelen. Gaaei speelt hierbij een harde bal terug op Jaros, die deze ook weer hard richting de zijkant trapt. De Deense back kan de bal nog net binnenhouden en trapt deze vervolgens met hoge snelheid tegen Josip Sutalo aan, die niets anders kan dan de bal uittikken. “Dit is een wedstrijdje wie de slechtste bal naar elkaar kan spelen”, voorziet Van Hooijdonk het moment van commentaar. “Uiteindelijk wint Gaaei. Dit ging eigenlijk de hele wedstrijd zo.”

Rafael van der Vaart moet heel hard lachen om het fragment en vraagt of hij het nog een keer mag zien. “Het lijkt wel trefbal, ze willen elkaar afschieten”, stelt de oud-middenvelder. “Het was gewoon dramatisch”, gaat Van Hooijdonk weer verder. “Je mist kwaliteit. Ajax heeft een rechtsback met Gaaei en een linksback met Wijndal die de afgelopen twee jaar door iedereen niet goed genoeg gevonden zijn”, is de analist duidelijk. “Gaaei werd vorig seizoen een beetje gedoogd. Maar we hebben vaak beelden gezien van voorzetten die aan de andere kant van het veld terechtkwamen. En een paar mooie goals. Maar deze twee spelers staan nu gewoon in de basis bij Ajax. Dat zegt dan toch alles?”, besluit hij.

Voetbalanalist
186 Reacties
42 Dagen lid
140 Likes
Voetbalanalist
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Je hebt gewoon niet beter in de selectie. Geen geld om betere spelers te halen, kortom dit is gewoon het nieuwe niveau van de godenzonen. Snap dat voor sommige Ajax supporters moeilijk is om te aanvaarden, en daardoor hakken ze maar in, bij elk artikeltje over Feyenoord. Maar nog 7 cl wedstrijden de gaan voor die ene overwinning....

12deman
463 Reacties
92 Dagen lid
347 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden, Ajaxsupporters, Kroes, Beuker, iedereen was de "filosoof"zat, of toch niet? Toen het erop leek dat ze kampioen konden worden bleken de modesupporters (enkel wanneer we winnen) Farioli toch op waarde in te schatten. Toen ze tweede werden werd ie alsnog door iedereen uitgekotst. De verlosser Heitinga zou aanvallend dominant voetbal brengen. Farioli laat Ajax nu zien dat hij in alles gelijk had en de rest niet. De rest heeft het overgenomen, ze wisten het beter. En ze leefden nog lang en gelukkig,............ boven hun stand in de CL, lelijk in de competitie.

Arena
926 Reacties
49 Dagen lid
2.257 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden, onze grote vriend -onzichtbare man als het tegenzit- plaatst zelfs 2 keer hetzelfde huilverhaaltje want hij kan niks zinnigers meer verzinnen. De zakdoekjes zijn op, bij z'n eigen clubje is het een bende want de grote van Persie heeft met iedereen gedoe en dat trekt de onzichtbare man niet. Onzichtbaar en huilend na het Bragadebakel, zichzelf herhalend op FCUpdate. Je krijgt er bijna medelijden mee.

