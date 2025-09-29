Live voetbal

Ajax-directie aangevallen door PSV-fans

29 september 2025, 14:04

De directie van Ajax is na afloop van de topper op bezoek bij PSV (2-2) vorige week aangevallen door fans van de thuisclub, meldt De Telegraaf. Marijn Beuker zou een ‘beuk op het lichaam’ hebben gekregen, terwijl Alex Kroes is laten struikelen.

Ajax ging vorige week op bezoek bij PSV voor de eerste topwedstrijd van het seizoen. De Eindhovenaren kwamen tot twee keer toe op voorsprong, maar beide keren wisten de bezoekers langszij te komen. Daardoor hielden beide ploegen een punt over aan het duel.

Na afloop van de wedstrijd hebben twee supporters van PSV zich misdragen. De directie van Ajax werd lastiggevallen en in het trappenhuis werden Kroes en Beuker fysiek belaagd. Bronnen melden aan De Telegraaf dat Beuker een beuk zou hebben gekregen, terwijl Kroes is pootje gehaakt. Inmiddels heeft PSV de seizoenkaarten van de mannen geblokkeerd, terwijl ze ook zijn voorgedragen voor een landelijk stadionverbod.

De veiligheidscoördinator van PSV heeft op de dag van het incident excuses aangeboden aan de Ajax-leiding. De directie van de Eindhovenaren geeft aan het voorval te betreuren. "Dit past helemaal niet bij onze club. Wij veroordelen dit gedrag ten zeerste en hebben daarom ook direct actie ondernomen richting dit tweetal", klinkt het. "Als club hebben wij gastvrijheid hoog in het vaandel staan en wij vinden het heel belangrijk dat onze tegenstanders op een goede manier worden ontvangen. Daarom hebben we ook direct onze excuses gemaakt richting Ajax voor dit incident." Ajax geeft aan het incident direct te hebben gemeld bij PSV. "Omdat het door PSV snel en adequaat is opgepakt, is besloten het daarbij te laten."

Goed gehandeld door PSV en door. Vooral niet doen of ze in elkaar geslagen zijn. Pootje haken deden we vroeger op de lagere school ook. Maar dan nog is straf terecht

