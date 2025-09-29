Live voetbal

Dennis Higler helpt PSV aan drie punten, blijkt uit beelden

Dennis Higler en Peter Bosz
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Tijmen Gerritsen
29 september 2025, 06:25   Bijgewerkt: 28 september 2025, 20:53

Kenneth Perez en Karim el Ahmadi zijn het erover eens: het doelpunt dat Excelsior zaterdagavond maakte tegen PSV is volkomen onterecht afgekeurd. De analisten van ESPN begrijpen niets van de beslissing van scheidsrechter Dennis Higler.

Excelsior verloor zaterdagavond ternauwernood met 1-2 van PSV, maar leek in de 52ste minuut van de wedstrijd zelf op voorsprong te komen. Centrumverdediger Casper Widell schoot de bal binnen, nadat PSV-goalie Matej Kovar onder de bal doorging bij een hoekschop van de Kralingers.

Artikel gaat verder onder video

Alleen werd de Tsjechische doelman daarbij gehinderd door een speler van Excelsior, vond scheidsrechter Higler. Hij floot al voordat de bal in het net lag, waardoor ook de videoscheidsrechter er niet meer naar kon kijken.

Perez vindt het een fout van scheidsrechter Higler, al kijkt hij er niet van op dat de arbiter deze fout maakt. De analist is geen fan van de scheidsrechter: "Ik zie een keeper (Kovar) die weifelend uitkomt en zelf tegen de speler van Excelsior aanloopt. De goal is wat mij betreft onterecht afgekeurd."

El Ahmadi is het met zijn collega eens. De voormalig middenvelder van onder meer Feyenoord en FC Twente vindt het voornamelijk jammer dat Higler al zo snel fluit. Daardoor ontneemt de scheidsrechter de kans om nog met de VAR te discussiëren over zijn beslissing.

Bekijk hieronder de beelden van het moment in de 51ste minuut:

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-speler Owen Wijndal

'Ajax en PSV verdedigen als degradanten, Feyenoord gaat uitlopen'

  • Gisteren, 21:58
  • Gisteren, 21:58
PSV-trainer Peter Bosz

Peter Bosz komt met eerste reactie op uitvallen Ricardo Pepi

  • Gisteren, 09:36
  • Gisteren, 09:36
Higler moet het ontgelden na fout: 'Er is niet veel aan de hand'

Higler moet het ontgelden na fout: 'Er is niet veel aan de hand'

  • Gisteren, 09:07
  • Gisteren, 09:07
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Excelsior - PSV

Excelsior
1 - 2
PSV
Gespeeld op 27 sep. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 61 jaar (21 nov. 1963)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
7
11
19
2
PSV
7
10
16
3
Ajax
7
7
15
4
NEC
7
8
12
5
AZ
7
4
12

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel