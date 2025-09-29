Dennis Higler helpt PSV aan drie punten, blijkt uit beelden

Kenneth Perez en Karim el Ahmadi zijn het erover eens: het doelpunt dat Excelsior zaterdagavond maakte tegen PSV is volkomen onterecht afgekeurd. De analisten van ESPN begrijpen niets van de beslissing van scheidsrechter Dennis Higler.

Excelsior verloor zaterdagavond ternauwernood met 1-2 van PSV, maar leek in de 52ste minuut van de wedstrijd zelf op voorsprong te komen. Centrumverdediger Casper Widell schoot de bal binnen, nadat PSV-goalie Matej Kovar onder de bal doorging bij een hoekschop van de Kralingers.

Artikel gaat verder onder video

Alleen werd de Tsjechische doelman daarbij gehinderd door een speler van Excelsior, vond scheidsrechter Higler. Hij floot al voordat de bal in het net lag, waardoor ook de videoscheidsrechter er niet meer naar kon kijken.

Perez vindt het een fout van scheidsrechter Higler, al kijkt hij er niet van op dat de arbiter deze fout maakt. De analist is geen fan van de scheidsrechter: "Ik zie een keeper (Kovar) die weifelend uitkomt en zelf tegen de speler van Excelsior aanloopt. De goal is wat mij betreft onterecht afgekeurd."

El Ahmadi is het met zijn collega eens. De voormalig middenvelder van onder meer Feyenoord en FC Twente vindt het voornamelijk jammer dat Higler al zo snel fluit. Daardoor ontneemt de scheidsrechter de kans om nog met de VAR te discussiëren over zijn beslissing.

Bekijk hieronder de beelden van het moment in de 51ste minuut: