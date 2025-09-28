Peter Bosz komt met eerste reactie op uitvallen Ricardo Pepi

Het is nog maar de vraag of PSV-trainer Peter Bosz woensdagavond in het Champions League-treffen met Bayer Leverkusen kan beschikken over spits . De Amerikaan haakte na een half uur spelen af met een blessure, en dat was volgens de oefenmeester uit voorzorg.

PSV boekte zaterdagavond een uiterst moeizame zege op Excelsior. Na dertien minuten kwam de thuisploeg op een 1-0 voorsprong door een treffer van Szymon Wlodarczyk. Zes minuten later stond het al 1-1 door een vrije trap van Joey Veerman. Na rust leek Excelsior weer op voorsprong te komen, maar een treffer van Widell werd afgekeurd vanwege een overtreding op Kovar. Uiteindelijk kwam PSV na 72 minuten op voorsprong via Ismael Saibari, die voor leeg doel de 1-2 maakt. Dit bleek genoeg voor de overwinning van PSV.

Wel incasseerden de Eindhovenaren op Woudestein een nieuwe domper. Na eenhalf uur spelen gaf Pepi aan niet verder te kunnen met - op het oog - hamstringklachten en werd afgelost door Guus Til. Met het Champions League-duel bij Bayer Leverkusen van aanstaande woensdag voor de deur is dat wel het laatste waar Bosz op zat te wachten, aangezien Alassane Pléa én Myron Boadu er voorlopig ook uitliggen bij PSV.

"Ik heb hem kort gesproken en hij zei dat hij nog wel door kon, maar ik wil geen risico nemen als hij zoiets aangeeft", reageert Bosz bij ESPN op de nieuwe blessure van Pepi. "Dan haal ik hem liever uit voorzorg eraf, ook al hadden we geen spits op de bank zitten."

'We moesten het anders gaan invullen en Guus (Til, red.) heeft het uitstekend gedaan", gaat Bosz verder, die het niet wil hebben over mogelijke transfervrije spelers als vervanging voor de diverse blessuregevallen. "Ik ga daar niet over. Dat is aan Earnest (Stewart, red.). Ik vind dat ik een heel goede selectie heb. We hebben goede spelers heb en ik ga het gewoon oplossen. We gaan het met deze jongens doen zolang er niets anders komt", besluit Bosz.