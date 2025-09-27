‘AS Roma wil PSV na halfjaar al beroven van zomeraanwinst’

AS Roma heeft Myron Boadu in het vizier om de aanval te versterken, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De zomeraanwinst van PSV wordt gezien als goedkope en ervaren optie voor de Romeinen. Ook George Ilenikhena van AS Monaco is in beeld.
PSV versterkte zich deze zomer met Boadu, maar kan mogelijk na een halfjaar weer afscheid van hem nemen. De spits werd aangetrokken nadat Alassane Pléa een knieblessure opliep. In twee duels wist Boadu tot dusver één keer te scoren, maar momenteel moet hij toekijken met een bovenbeenblessure.
Volgens de Italiaanse sportkrant heeft Roma de pijlen nu gericht op Boadu. Spitsen Artem Dovbyk en Evan Ferguson wisten dit seizoen allebei nog niet te scoren, dus begint de clubleiding zich zorgen te maken. De Nederlandse spits wordt gezien als goedkope en ervaren optie voor de Italianen. Boadu heeft een contract tot medio 2026 bij PSV, met een optie voor nog een seizoen.
Naast Boadu is ook Ilenikhena van Monaco in beeld. De negentienjarige aanvaller heeft niet de ervaring van de Nederlandse spits, maar wordt gezien als groot talent. Naar verluidt zou Monaco een bedrag van 20 tot 25 miljoen euro voor hem verlangen.
Lijkt mij logischer om juist nog bij PSV te blijven. Vanuit Bochum ga je weer een stapje omhoog, maar speel je nog erg weinig. Als je bij PSV niet echt speelt, lijkt het me niet dat je opeens bij Roma onbetwiste basisspeler wordt. Als hij zich bij PSV weet te bewijzen, heb je zelfs nog kans dat er een mooier avontuur uit komt dan Roma.
Lijkt mij logischer om juist nog bij PSV te blijven. Vanuit Bochum ga je weer een stapje omhoog, maar speel je nog erg weinig. Als je bij PSV niet echt speelt, lijkt het me niet dat je opeens bij Roma onbetwiste basisspeler wordt. Als hij zich bij PSV weet te bewijzen, heb je zelfs nog kans dat er een mooier avontuur uit komt dan Roma.