Hakim Ziyech naar PSV? Peter Bosz geeft duidelijkheid op persconferentie

PSV is niet van plan om de transfermarkt op te gaan om zich te versterken met een vervanger voor de langdurig uitgeschakelde Ruben van Bommel, zo vertelt Peter Bosz vrijdagmiddag op de persconferentie. Zodoende lijkt er een dikke streep te kunnen door de geruchten rondom en de Eindhovenaren.

Van Bommel raakte vorig week zondag zwaargeblesseerd aan zijn knie tijdens de topper tegen Ajax. Een dag later werd de ernst van de blessure bekend: de aanvaller komt dit seizoen niet meer in actie. De clubleiding boog zich vervolgens over de vraag of er moest worden ingegrepen na het wegvallen van de sterkhouder, waarna plots geruchten opdoken over een mogelijke komst van Ziyech.

Artikel gaat verder onder video

De oud-sterspeler van Ajax ziet een transfer naar Eindhoven naar verluidt wel zitten, maar PSV lijkt de blessure van Van Bommel intern op te gaan lossen. Bosz geeft aan dat de landskampioen niet van plan is om de transfermarkt op te gaan.

PSV beschikt met Ivan Perisic, Dennis Man, Esmir Bajraktarevic en Couhaib Driouech over volgende buitenspelers, zo stelt de oefenmeester op de persconferentie van vrijdagmiddag. Bij Jong PSV maakt vleugelspeler Dele Thomas indruk, maar voor hem is het nog te vroeg om aan te sluiten bij de A-selectie, zo oordeelt Bosz.