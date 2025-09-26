Live voetbal

Hakim Ziyech naar PSV? Peter Bosz geeft duidelijkheid op persconferentie

Hakim Ziyech met PSV-logo en Philips Stadion
Foto: © Imago/Realtimes
Luuk van Grinsven
26 september 2025, 14:25

PSV is niet van plan om de transfermarkt op te gaan om zich te versterken met een vervanger voor de langdurig uitgeschakelde Ruben van Bommel, zo vertelt Peter Bosz vrijdagmiddag op de persconferentie. Zodoende lijkt er een dikke streep te kunnen door de geruchten rondom Hakim Ziyech en de Eindhovenaren.

Van Bommel raakte vorig week zondag zwaargeblesseerd aan zijn knie tijdens de topper tegen Ajax. Een dag later werd de ernst van de blessure bekend: de aanvaller komt dit seizoen niet meer in actie. De clubleiding boog zich vervolgens over de vraag of er moest worden ingegrepen na het wegvallen van de sterkhouder, waarna plots geruchten opdoken over een mogelijke komst van Ziyech.

De oud-sterspeler van Ajax ziet een transfer naar Eindhoven naar verluidt wel zitten, maar PSV lijkt de blessure van Van Bommel intern op te gaan lossen. Bosz geeft aan dat de landskampioen niet van plan is om de transfermarkt op te gaan.

PSV beschikt met Ivan Perisic, Dennis Man, Esmir Bajraktarevic en Couhaib Driouech over volgende buitenspelers, zo stelt de oefenmeester op de persconferentie van vrijdagmiddag. Bij Jong PSV maakt vleugelspeler Dele Thomas indruk, maar voor hem is het nog te vroeg om aan te sluiten bij de A-selectie, zo oordeelt Bosz.

Fans van PSV

Drievoudig landskampioen keert terug bij PSV: 'Heb hier mijn mooiste jaren gehad'

  • Gisteren, 13:36
  • Gisteren, 13:36
Pepi dankt opvallend iemand na maandenlange revalidatie
  • Gisteren, 06:55

Pepi dankt opvallend iemand na maandenlange revalidatie

  • Gisteren, 06:55
  • Gisteren, 06:55
PSV-aanvaller Ruben van Bommel

Opvallende vervanger Van Bommel? Twee verrassende opties genoemd

  • Gisteren, 05:55
  • Gisteren, 05:55
Hakim Ziyech

Hakim Ziyech
Leeftijd: 32 jaar (19 mrt. 1993)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Galatasaray
5
0
2023/2024
Galatasaray
18
6
2023/2024
Chelsea
0
0
2022/2023
Chelsea
18
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
6
10
16
2
PSV
6
9
13
3
Ajax
6
6
12
4
AZ
6
5
12
5
Groningen
6
3
12

Complete Stand

