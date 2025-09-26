Live voetbal 2

Zorgen voor PSV: Topspeler raakt plots geblesseerd

PSV-trainer Peter Bosz
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen
26 september 2025, 18:22   Bijgewerkt: 18:27

PSV kan in de uitwedstrijd tegen Excelsior niet beschikken over Sergiño Dest, zo melden verschillende media waaronder De Telegraaf. De vleugelverdediger van de Eindhovenaren is niet okselfris en kan daardoor niet starten op Woudestein.

Dest begon afgelopen zondag nog wel als rechtsback in de basis tegen Ajax, maar heeft afgelopen week wat klachten opgelopen waardoor een basisplaats tegen Excelsior te vroeg komt. Dat is een tegenvaller voor PSV, want trainer Peter Bosz heeft al de nodige blessures.

Zo haakte afgelopen weekend ook Ruben van Bommel af met een ernstige blessure en raakten eerder al Alassane Pléa en Myron Boadu. Ook rechtsback Kiliann Sildillia, die Dest normaliter goed zou kunnen vervangen, is niet inzetbaar.

De verwachting is dat Mauro Junior tegen Excelsior als rechtsachter gaat spelen. PSV hoopt dat Dest fit genoeg is om volgende week te kunnen spelen in de uitwedstrijd in de Champions League tegen Bayer Leverkusen.

Fans van PSV

Drievoudig landskampioen keert terug bij PSV: 'Heb hier mijn mooiste jaren gehad'

Ricardo Pepi in actie namens PSV tegen Union St Gillis

Pepi dankt opvallend iemand na maandenlange revalidatie

PSV-aanvaller Ruben van Bommel

Opvallende vervanger Van Bommel? Twee verrassende opties genoemd

Dan moet Bosz een stunt a la Persie uithalen. B elftal opstellen. Nu ik dit opschrijf bedenk ik, dat zelf B Psv gemakkelijk wint van Excelsior

