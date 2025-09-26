Zorgen voor PSV: Topspeler raakt plots geblesseerd

PSV kan in de uitwedstrijd tegen Excelsior niet beschikken over , zo melden verschillende media waaronder De Telegraaf. De vleugelverdediger van de Eindhovenaren is niet okselfris en kan daardoor niet starten op Woudestein.

Dest begon afgelopen zondag nog wel als rechtsback in de basis tegen Ajax, maar heeft afgelopen week wat klachten opgelopen waardoor een basisplaats tegen Excelsior te vroeg komt. Dat is een tegenvaller voor PSV, want trainer Peter Bosz heeft al de nodige blessures.

Artikel gaat verder onder video

Zo haakte afgelopen weekend ook Ruben van Bommel af met een ernstige blessure en raakten eerder al Alassane Pléa en Myron Boadu. Ook rechtsback Kiliann Sildillia, die Dest normaliter goed zou kunnen vervangen, is niet inzetbaar.

De verwachting is dat Mauro Junior tegen Excelsior als rechtsachter gaat spelen. PSV hoopt dat Dest fit genoeg is om volgende week te kunnen spelen in de uitwedstrijd in de Champions League tegen Bayer Leverkusen.