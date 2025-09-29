Live voetbal

Olympique Marseille - Ajax op tv: hoe laat en hoe kijk je gratis naar het Champions League-duel?

Igor Paixao en Oscar Gloukh met op de achtergrond Stade Vélodrome en de logo's van Olympique Marseille en Ajax
Foto: © Imago/Realtimes
Frank Hoekman
29 september 2025, 12:55

Ajax staat op dinsdag 30 september in de tweede speelronde van de competitiefase van de Champions League voor een lastige uitwedstrijd bij Olympique Marseille. De wedstrijd wordt live uitgezonden door Ziggo Sport, maar hoe laat begint het? En hoe kijk je gratis naar Olympique Marseille - Ajax als je geen klant van Ziggo bent?

Hoe laat begint Olympique Marseille - Ajax?

De strijd in het Stade Vélodrome in Marseille barst om 21.00 uur los. De Engelse scheidsrechter Anthony Taylor is door de UEFA aangewezen om het duel tussen L'OM en Ajax in goede banen te leiden.

Hoe staat Olympique Marseille ervoor in de Champions League?

Net als Ajax begon Marseille twee weken geleden met een nederlaag aan de competitiefase van de Champions League. In Santiago Bernabéu kwam de ploeg van Roberto De Zerbi door een treffer van Timothy Weah nog wel op voorsprong tegen Real Madrid, maar door twee benutte penalty's van Kylian Mbappé zegevierde De Koninklijke alsnog. Marseille vinden we daardoor terug op de 25ste plaats van de ranglijst, vijf plaatsen boven Ajax - dat het miljardenbal opende met een 0-2 thuisnederlaag tegen Internazionale.

Op welke zender wordt Olympique Marseille - Ajax uitgezonden?

Ook het tweede Champions League-duel van Ajax wordt in zijn geheel live uitgezonden op het hoofdkanaal van Ziggo Sport, voor abonnees te vinden op kanaal 14.

Hoe kijk je gratis naar Olympique Marseille - Ajax zonder Ziggo-abonnement?

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers als zoals KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan de Champions League-wedstrijd tussen Olympique Marseille en Ajax gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app een gratis livestream aan voor niet-abonnees, sinds januari van dit jaar hoef je daar bovendien geen Ziggo-account meer voor aan te maken. In dit artikel leggen we precies uit hoe het in zijn werk gaat.

Marseille - Ajax

Olympique Marseille
21:00
Ajax
Wordt gespeeld op 30 sep. 2025
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Frankfurt
1
4
3
2
PSG
1
4
3
3
Club Brugge
1
3
3
4
Sporting
1
3
3
5
R. Union SG
1
2
3
6
Bayern München
1
2
3
7
Arsenal
1
2
3
8
Inter
1
2
3
9
Man City
1
2
3
10
Qarabağ
1
1
3
11
Liverpool
1
1
3
12
Barcelona
1
1
3
13
Real Madrid
1
1
3
14
Tottenham
1
1
3
15
Dortmund
1
0
1
16
Juventus
1
0
1
17
Leverkusen
1
0
1
18
Bodø/Glimt
1
0
1
19
København
1
0
1
20
Slavia
1
0
1
21
Olympiakos
1
0
1
22
Pafos
1
0
1
23
Atlético
1
-1
0
24
Benfica
1
-1
0
25
Marseille
1
-1
0
26
Newcastle
1
-1
0
27
Villarreal
1
-1
0
28
Chelsea
1
-2
0
29
PSV
1
-2
0
30
Ajax
1
-2
0
31
Athletic
1
-2
0
32
Napoli
1
-2
0
33
Kairat
1
-3
0
34
Monaco
1
-3
0
35
Galatasaray
1
-4
0
36
Atalanta
1
-4
0

