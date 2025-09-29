Onmiskenbaar advies voor Ajax-doelwit: 'Blijf weg uit die slangenkuil'

Willem Vissers raadt Thomas Duivenvoorden absoluut niet aan om de stap te maken naar Ajax. De huidige assistent-trainer van De Graafschap staat in de belangstelling van de Amsterdammers.

In zijn column in De Volkskrant laat Vissers zich hard uit over het huidige spel van de ploeg van John Heitinga. "Ajax zien voetballen tegen NAC was een straf. Niet alleen voor supporters, maar voor iedereen die van voetbal houdt. Het is bij Ajax alsof ze willekeurig een aantal mannen een shirt geven met een verticale rode streep op een witte ondergrond. Hé, Kees van de administratie, wil jij vandaag meedoen?"

Artikel gaat verder onder video

Vissers ziet dat er totaal geen coördinatie of lijn in het spel van Ajax zit en zag tot overmaat van ramp een pass op een speler die zijn schoenen stond te strikken. "En nu willen ze Thomas Duivenvoorden aantrekken, de assistent-trainer van De Graafschap nota bene, om de chaos in de technische staf te bezweren. Ze stalken hem, terwijl De Graafschap telkens ‘nee’ zegt. Niet te koop."

Waar Duivenvoorden eerst hoofdtrainer van de Doetinchemse vereniging zou willen worden, wil Ajax al direct met hem in zee. "Ajax heeft schijt aan loopbaanplannen van anderen. Ajax is op de wereld voor zichzelf, en in paniek bovendien omdat het beleid weer van falen aan elkaar hangt. Ze dachten dat ze met John Heitinga een toptrainer benoemden, al hadden ze uit eigen ondervinding kunnen weten dat hij dat niet is." Ook de rest van de technische staf lijkt geen oplossing te hebben voor de veldspelcrisis. "Met Marcel Keizer die geen hoofdtrainer wilde zijn, plus een brave hendrik die toevallig Frank heet, Frank Peereboom. Hij kijkt doorgaans heel moeilijk op een iPad naar wat er allemaal fout loopt, maar al zetten ze twaalf iPads neer, een chaos blijft het."

Vissers concludeert dat Ajax 'de jungle van het voetbal' is. "En nu willen degenen die nog over zijn in de Amsterdamse slangenkuil die arme Thomas Duivenvoorden uit zijn veilige haven lokken om hem los te laten in de jungle. Gratis tip: niet doen, Thomas."