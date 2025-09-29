Live voetbal 1

Onmiskenbaar advies voor Ajax-doelwit: 'Blijf weg uit die slangenkuil'

Ajax Inter Taylor Klaassen
Foto: © Imago
5 reacties
Mingus Niesten
29 september 2025, 17:54

Willem Vissers raadt Thomas Duivenvoorden absoluut niet aan om de stap te maken naar Ajax. De huidige assistent-trainer van De Graafschap staat in de belangstelling van de Amsterdammers.

In zijn column in De Volkskrant laat Vissers zich hard uit over het huidige spel van de ploeg van John Heitinga. "Ajax zien voetballen tegen NAC was een straf. Niet alleen voor supporters, maar voor iedereen die van voetbal houdt. Het is bij Ajax alsof ze willekeurig een aantal mannen een shirt geven met een verticale rode streep op een witte ondergrond. Hé, Kees van de administratie, wil jij vandaag meedoen?"

Artikel gaat verder onder video

Vissers ziet dat er totaal geen coördinatie of lijn in het spel van Ajax zit en zag tot overmaat van ramp een pass op een speler die zijn schoenen stond te strikken. "En nu willen ze Thomas Duivenvoorden aantrekken, de assistent-trainer van De Graafschap nota bene, om de chaos in de technische staf te bezweren. Ze stalken hem, terwijl De Graafschap telkens ‘nee’ zegt. Niet te koop."

Waar Duivenvoorden eerst hoofdtrainer van de Doetinchemse vereniging zou willen worden, wil Ajax al direct met hem in zee. "Ajax heeft schijt aan loopbaanplannen van anderen. Ajax is op de wereld voor zichzelf, en in paniek bovendien omdat het beleid weer van falen aan elkaar hangt. Ze dachten dat ze met John Heitinga een toptrainer benoemden, al hadden ze uit eigen ondervinding kunnen weten dat hij dat niet is." Ook de rest van de technische staf lijkt geen oplossing te hebben voor de veldspelcrisis. "Met Marcel Keizer die geen hoofdtrainer wilde zijn, plus een brave hendrik die toevallig Frank heet, Frank Peereboom. Hij kijkt doorgaans heel moeilijk op een iPad naar wat er allemaal fout loopt, maar al zetten ze twaalf iPads neer, een chaos blijft het."

Vissers concludeert dat Ajax 'de jungle van het voetbal' is. "En nu willen degenen die nog over zijn in de Amsterdamse slangenkuil die arme Thomas Duivenvoorden uit zijn veilige haven lokken om hem los te laten in de jungle. Gratis tip: niet doen, Thomas."

Arena
935 Reacties
49 Dagen lid
2.268 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ajax is op de wereld voor zichzelf, zegt ie. Dat klopt. En daar heeft Ajax niet 100 maar 1000 % gelijk in. Buiten dat is Willem Vissers een Feyenoordmeneer, dus dan weet je al ruim van te voren wat ie over Ajax gaat vertellen.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
542 Reacties
1.098 Dagen lid
4.869 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat een achterlijke reactie... dan ben je tot vorig jaar een amateur (op hoog niveau) en dan kom je in het betaalde voetbal. Dan komt er een topclub uit Nederland en dan zou je nee zeggen. Ik zou ja zeggen.

0laf
877 Reacties
1.099 Dagen lid
5.253 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dan moet jij het maar doen. Ze zijn al lang blij als er überhaupt iemand wil instappen.

Quarlon
790 Reacties
1.099 Dagen lid
3.518 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik snap wel wat je zegt maar ik denk dat je beter geleidelijk bij de Graafschap er in kan komen. Wat heeft hij nu aan Ajax toe te voegen? Toen het met van Bronkhorst niet goed ging zette ze Advocaat er naast. Nu het met Heitinga minder gaat zette ze iemand er neer die nog nooit op het hoogste niveau heeft gecoacht. Het blijft een onnavolgbare keuze

descheids
192 Reacties
11 Dagen lid
320 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ajax en PSV blijven als de traditionele top 2 toch het hoogst haalbare. De meeste sterren, de meeste historie, gewoon het beste van NL.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

