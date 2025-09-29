Ajax noteert nettoverlies van bijna 40 miljoen euro

Ajax heeft de jaarcijfers over de periode 1 juli 2024 tot 30 juni 2025 gepresenteerd. De Amsterdamse club noteerde voor het boekjaar 2024/25 een verlies van 37,3 miljoen euro.

Ajax schrijft het verlies grotendeels toe aan de transferopbrengst. Die veel lager lag uit dan in het seizoen 2023/24. “Dit resultaat is voor het overgrote deel toe te schrijven aan een lager transferresultaat ten opzichte van het seizoen 2023/2024”, klinkt de club.

Verder schrijft Ajax dat de netto-omzet met € 26,1 miljoen euro steeg naar 178,1 miljoen euro, voornamelijk gedreven door hogere Europese premies, toegenomen kaartverkoop (door meer wedstrijden) en groei van commerciële inkomsten.

De kosten stegen met 6,2 miljoen euro naar 197,5 miljoen euro, grotendeels te verklaren door gerelateerde kosten aan de hogere omzet, meer wedstrijden en anderzijds door stijging in salariskosten gedreven door met name hogere tekengelden en bonussen voor het bereiken van de competitiefase van Champions League.

De opbrengst van verkochte spelers bedraagt 10,3 miljoen euro. Vorig seizoen werden onder meer Steven Bergwijn (Ittihad Club), Gerónimo Rulli (Olympique Marseille), Silvano Vos (AC Milan) en Jakov Medic (Norwich City) verkocht. Na afschrijvingen op transfersommen bedraagt het transferresultaat 31 miljoen euro negatief.