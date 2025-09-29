Live voetbal 2

Ajax noteert nettoverlies van bijna 40 miljoen euro

Ajax noteert nettoverlies van bijna 40 miljoen euro
Demen Bülbül
29 september 2025, 21:13

Ajax heeft de jaarcijfers over de periode 1 juli 2024 tot 30 juni 2025 gepresenteerd. De Amsterdamse club noteerde voor het boekjaar 2024/25 een verlies van 37,3 miljoen euro.

Ajax schrijft het verlies grotendeels toe aan de transferopbrengst. Die veel lager lag uit dan in het seizoen 2023/24. “Dit resultaat is voor het overgrote deel toe te schrijven aan een lager transferresultaat ten opzichte van het seizoen 2023/2024”, klinkt de club.

Verder schrijft Ajax dat de netto-omzet met € 26,1 miljoen euro steeg naar 178,1 miljoen euro, voornamelijk gedreven door hogere Europese premies, toegenomen kaartverkoop (door meer wedstrijden) en groei van commerciële inkomsten.

De kosten stegen met 6,2 miljoen euro naar 197,5 miljoen euro, grotendeels te verklaren door gerelateerde kosten aan de hogere omzet, meer wedstrijden en anderzijds door stijging in salariskosten gedreven door met name hogere tekengelden en bonussen voor het bereiken van de competitiefase van Champions League.

De opbrengst van verkochte spelers bedraagt 10,3 miljoen euro. Vorig seizoen werden onder meer Steven Bergwijn (Ittihad Club), Gerónimo Rulli (Olympique Marseille), Silvano Vos (AC Milan) en Jakov Medic (Norwich City) verkocht. Na afschrijvingen op transfersommen bedraagt het transferresultaat 31 miljoen euro negatief.

Hops
304 Reacties
1.099 Dagen lid
991 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

He zeikerd scheids of te wel voetbalhoofdstad. Gaat lekker met met jou top 2 . Oh nee hier reageer je nooit op 🤣🤣🤣

12deman
475 Reacties
92 Dagen lid
354 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden, netto serieus, ik kan dit niet aan, wtf😂😂😂

12deman
475 Reacties
92 Dagen lid
354 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Arena Emirir waar zijn jullie kiekeboe, dus Ajax heeft 22mln betaald om mee te mogen doen met de CL. jullie betalen om je ass te laten kicken, dat heet prostitutie met voorkeuren

descheids
194 Reacties
11 Dagen lid
321 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Minder dan een halve Antony verlies. Niks aan de hand dus. Alleen bij kleine clubs op zuid is dit serieus geld.

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
986 Reacties
1.099 Dagen lid
5.445 Likes
Allback
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nou niet verrassend. Hoge salarissen, geen Champions League en grote afschrijvingen. Met de huidige Champions League zullen de cijfers de volgende keer er weer beter uit zien. Maar zoals het nu in de competitie gaat zal er geen Champions League gehaald worden voor volgend seizoen. Zo gaan de cijfers omlaag, omhoog en weer omlaag.

dilima1966
2.628 Reacties
840 Dagen lid
15.539 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik had wel voorspeld dat ajax niet zo lekker uit de bus zou komen met de jaar schijvers hier is nog niet het verlies van 2025 2026 bijeen gegrepen dat zal volgende keer fors zijn aan verlies van verkoop spelers

B. Algehakt
24 Reacties
273 Dagen lid
81 Likes
B. Algehakt
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Koppenlezers! Jullie hebben echt geen idee. Genoeg eigen vermogen. Dit tikje kan Ajax wel hebben. Rotterdamse club was gelijk failliet verklaard. Dat is het verschil.

