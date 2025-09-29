Valentijn Driessen benoemt ongelooflijke zwakte in spel van Oscar Gloukh

Valentijn Driessen is nog maar amper onder de indruk van en . Beide zomeraanwinsten van Ajax worden maandag aangepakt door de journalist van De Telegraaf.

In de podcast Kick-Off van De Telegraaf blikt Driessen maandag terug op het voor Ajax moeizaam verlopen competitieduel van afgelopen zaterdag met NAC Breda. Het elftal van trainer John Heitinga zegevierde weliswaar met 2-1, maar het spel hield niet over en na afloop klonk en gefluit en boegeroep in de Johan Cruijff ArenA.

Artikel gaat verder onder video

Driessen licht de rol van Moro bij de winnende treffer van Kenneth Taylor uit. De Spaanse rechtsbuiten kapte in de zestien van NAC fraai tegenstander uit Rio Hillen, maar kwam vervolgens zelf knullig ten val. De bal kwam alsnog met enig fortuin voor de voeten van Taylor, die uiteindelijk vanaf een meter of acht succesvol afdrukte.

''Heb je Moro gezien bij die goal van Taylor? Die kapt en valt over zijn eigen benen heen. Heb je dat weleens gezien dan? Ongelooflijk zeg”, zegt Driessen over de knullige actie van de Spanjaard, die afgelopen zomer voor circa elf miljoen euro door Ajax werd opgepikt bij Real Valladolid.

Over Oscar Gloukh, tegen NAC goed voor de openingstreffer, zegt Driessen dat je hem ‘moet laten spelen in een formatie waarin zijn kwaliteiten tot uiting komen'’. De Israëlisch international is van nature een nummer tien, maar werd dit seizoen door Heitinga ook al gebruikt als spits of vleugelaanvaller. Volgens Driessen is Gloukh op de nummer tien-positie alleen een optie als Ajax ‘met een verdedigende middenvelder gaat spelen’: “Want Gloukh loopt voor geen meter. Niet vooruit en niet achteruit.''

Driessen legt uit dat hij de afgelopen zomer voor vijftien miljoen euro van RB Salzburg overgekomen Gloukh kwetsbaar vindt bij balverlies: “Hij gaat wat doen als hij de bal heeft. En als hij de één-twee opzet, dan moet je blij zijn als hij doorbeweegt. Als hij dat doet, is het echt een gevaarlijke speler. Maar van een aankoop van vijftien miljoen euro mag je ook wel wat verwachten. Dat moet een speler zijn die wel een beetje kan voetballen.”