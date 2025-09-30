Derksen geeft Heitinga een oorwassing: 'Een jargon-prevelend warhoofd'

Johan Derksen heeft zich nogal kritisch uitgelaten over de huidige situatie bij Ajax. In Vandaag Inside richt de analist zich daarbij vooral op John Heitinga en Marcel Keizer, die niet weten te imponeren met de manier waarop ze Ajax laten voetballen.

Ajax is is na zeven speelronden in de Eredivisie terug te vinden op een derde plaats met vijftien punten, vier minder dan koploper Feyenoord. Hoewel de Amsterdammers nog altijd ongeslagen zijn (vier overwinningen, drie gelijke spelen), zwelt de kritiek op Heitinga aan. Zijn ploeg werd afgelopen zaterdag in de eigen Johan Cruijff ArenA bij vlagen weggespeeld door NAC Breda. Daarnaast is het spel van Ajax het hele seizoen al niet om over naar huis te schrijven.

Artikel gaat verder onder video

"Bij Ajax is alles fout", steekt Derksen ontzettend kritisch van wal in de talkshow. "Ze hebben twee lichtgewichten op de bank zitten. De hoofdtrainer dat is een jargon-prevelend warhoofd die niet te volgen is. Het voetbal is niet om aan te zien."

"Maar nu hebben ze het lek boven: de ex-trainer van Quick Boys, die assistent is bij De Graafschap moet Ajax redden. Kom op zeg!", vervolgt Derksen, die daarmee op Thomas Duivenvoorden doelt. De voormalig stunttrainer van Quick Boys is een optie voor Ajax om toe te voegen aan de technische staf van Heitinga.

VIDEO - Johan Derksen over John Heitinga: 'Een jargon-prevelend warhoofd die niet te volgen is'