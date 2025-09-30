McConnell laat zich uit over Ajax-transfer: 'Daarom vond ik Ajax de perfecte plek'

heeft er niet lang over na moeten denken om de overstap naar Ajax te maken. De 21-jarige Engelse middenvelder is door de Amsterdammers gehaald als opvolger van Jordan Henderson, en ligt daarmee flink onder een vergrootglas.

Ajax liet Henderson, die aanvoerder was, afgelopen zomer transfervrij gaan. Het was de bedoeling van de technische leiding om een ervaren speler in huis te halen als vervanger voor de 35-jarige routinier. Diverse namen passeerden de revue, waaronder die van oud-Ajacied Edson Álvarez, maar Ajax slaagde niet in de zoektocht naar een ervaren middenvelder. Uiteindelijk kwam de club dan ook uit bij de jonge McConnell.

Deze beslissing van Ajax zorgde voor een storm aan kritiek, mede omdat McConnell een gebrek aan ervaring zou hebben. Daarnaast zou de komst van de Liverpool-huurling de ontwikkeling van Jorthy Mokio, die binnen de club te boek staat als een zeer groot talent, in de weg staan. De nog altijd pas zeventienjarige Belg leek vorig seizoen zijn doorbraak te beleven bij Ajax onder Francesco Farioli, maar lijkt nu even een pas op de plaats te moeten maken.

Toen Ajax zich meldde hoefde McConnell niet lang na te denken over de transfer. "Om eerlijk te zijn was er geen besluitvormingsproces nodig", vertelt hij in gesprek met Voetbal International. "Ik had een paar andere clubs in gedachten, maar toen Ajax kwam, merkte ik meteen hoe groot de club is. De druk om te winnen is heel belangrijk, dat gaat me ook echt helpen, want ik denk dat je moet omgaan met druk bij de grote clubs. Dat heb je hier zeker: men verwacht dat wij winnen, dat wij goed spelen, en zo hoort het ook. Dat is wat je wil als speler."

Of blijven bij Liverpool een optie was? ‘Ik wilde ergens zijn waar ik het gevoel had dat ik kan spelen. Maar ook ergens waar een winnaarsmentaliteit is. Daarom vond ik Ajax de perfecte plek. Want voor mijn gevoel is het geen enorme stap terug vanaf Liverpool, we spelen allebei in de Champions League. Ajax is het beste team in de competitie in mijn ogen, de grootste club in Nederland. Een échte uitdaging, het wordt zeker niet makkelijk, maar ik ben er klaar voor om mezelf te pushen."

Als het aan McConnell had gelegen, dan was hij afgelopen januari al verhuurd, maar Liverpool-trainer Arne Slot besloot anders. "Dat was prima, ik heb ook wel een paar wedstrijden gespeeld, maar niet zoveel als ik wilde. Het team deed het ook heel goed. En we werden redelijk vroeg uitgeschakeld in de Champions League, dus waren er misschien niet zoveel kansen als ik gehoopt had. Maar als je nu kijkt hoe het gelopen is, dat ik hier ben beland voor dit seizoen, dat is eigenlijk de perfecte oplossing", besluit hij.