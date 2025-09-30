Live voetbal

Ajax-fans reageren massaal op opmerkelijke tweet van NAC: 'Holy shit wat zielig'

30 september 2025, 14:02

Een tweet van NAC Breda op X heeft nogal wat stof doen opwaaien onder supporters van Ajax. Het officiële account van de Brabantse Eredivisionist deelde op het sociale medium een video met daarin beide gemaakte treffers van Sydney van Hooijdonk, ware het niet dat een van deze treffers is afgekeurd vanwege buitenspel.

Ajax wist afgelopen zaterdag in eigen huis nipt te winnen van NAC Breda (2-1). Ajax kwam vroeg in het duel op voorsprong via Oscar Gloukh, maar NAC was vervolgens bij vlagen de betere partij in de Johan Cruijff ArenA. Al snel kwamen de Bredanaars op gelijke hoogte via Sydney van Hooijdonk, die raak schoot vanaf de strafschopstip na hands van Owen Wijndal. Kort na rust maakte Kenneth Taylor de 2-1, een treffer waar vanuit NAC veel om te doen was. Bovendien zagen de bezoekers tot tweemaal toe een doelpunt afgekeurd worden vanwege buitenspel.

Een van die treffers kwam van het hoofd van Van Hooijdonk. In een post op X plaatste NAC beide goals van de spits met als bijschrijft: "Te mooi om niet te plaatsen, dus hierbij beide goals van onze spits; Sydney van Hooijdonk." Daarmee lijken de Bredanaars zich niet helemaal neer te leggen bij het feit dat het kopdoelpunt van de spits werd afgekeurd wegens buitenspel.

Supporters van Ajax zijn niet te spreken over de tweet van NAC en besloten massaal te reageren. "Oh die illegale tweede goal bedoelen jullie?", plaatst iemand. "Verloren van simpel voetbal en schaamteloos afgekeurde goals plaatsen, Jezus wat maak je jezelf dan klein", reageert een ander. "Holy shit wat zielig", klinkt het ook nog.

