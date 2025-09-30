Live voetbal 7

John Heitinga stoort zich aan vraag van Sam van Royen: ‘Begin je daar nu alweer over?’

Niels Hassfeld
30 september 2025, 20:48

John Heitinga heeft voorafgaand aan de wedstrijd van Ajax bij Olympique Marseille geen zin om het over het duel met NAC Breda (2-1 zege) van afgelopen weekend te hebben. De oefenmeester begint te lachen als Ziggo Sport-verslaggever Sam van Royen een vraag daarover inluidt en vraagt of ze het daar echt weer over moeten hebben.

Ajax speelde afgelopen zaterdag in eigen huis tegen NAC Breda. Hoewel de Amsterdammers drie punten pakten, was het spel allerminst goed. De bezoekers wisten zelfs met tien man veel druk te zetten op de thuisploeg. Heitinga noemde het na het laatste fluitsignaal zelfs de ‘slechtste wedstrijd van Ajax onder zijn leiding’.

Dinsdag neemt Ajax het in de Champions League op tegen Olympique Marseille. In het interview met Van Royen van Ziggo Sport krijgt Heitinga weer een vraag over het duel van afgelopen weekend. “Je bent de kapitein van het schip en tegen NAC was er een lek. Is het lek nu gedicht?”, wil de verslaggever graag weten.

Heitinga begint te lachen. “Je begint nu weer over NAC”, legt de trainer zijn reactie uit. “Moet je kijken waar we staan”, doelt hij op het indrukwekkende Stade Vélodrome. Uiteindelijk geeft Heitinga toch antwoord. “We hebben dingen geanalyseerd en besproken. We weten allemaal dat dingen beter moeten, dus hopelijk zien we dat vandaag weer terug. Ik heb daar heel veel vertrouwen in.”

