Sneijder: ‘Ik ken Heitinga al vanaf mijn zevende, maar heb hem dit nog nooit horen zeggen’

Wesley Sneijder verbaast zich om het feit dat John Heitinga maar blijft herhalen dat Ajax ‘de huid duur wil verkopen’, zo geeft hij aan bij Ziggo Sport. De voormalig middenvelder geeft aan Heitinga al van jongs af aan te kennen, maar dat hij hem dit nog nooit heeft horen zeggen.

Ajax gaat dinsdagavond op bezoek bij Olympique Marseille in de tweede speelronde van de Champions League. In gesprek met Ziggo Sport gaf Heitinga toe dat het voor zijn ploeg een ‘zware test’ zou zijn in het Stade Vélodrome. “Daarin zullen we onze huid zo duur mogelijk proberen te verkopen”, klonk het vanuit de trainer van de Amsterdammers.

Na het zien van het interview krijgt Sneijder van Hélène Hendriks de vraag hoe Heitinga op hem overkomt. “Je ziet wel aan hem dat het hem iets doet”, doelt de oud-middenvelder op alle kritiek op de trainer van Ajax. “Je ziet het in zijn gezicht; hij is niet helemaal zeker.” Ook merkt Sneijder dat Heitinga moeite heeft met wat hij moet zeggen. “Je moet steeds opletten: zeg ik wel het juiste?”

Sneijder heeft Heitinga de afgelopen tijd vaker interviews horen geven en daarbij valt één uitspraak hem op. “Dit is de zoveelste keer dat ik langs hoor komen dat ze de huid duur moeten verkopen”, stelt de recordinternational van Oranje. “Ik ken hem al vanaf mijn zevende en ik heb hem dat nog nooit horen zeggen. Het lijkt wel alsof dat de tendens aan het worden is bij Ajax.” Sneijder vindt de uitspraak ook niet passen bij Ajax. “Je moet zorgen dat je de wedstrijd begint met meer dan honderd procent inzet. Je moet ballen tonen en gewoon gaan voetballen.”