Live voetbal 7

Sneijder: ‘Ik ken Heitinga al vanaf mijn zevende, maar heb hem dit nog nooit horen zeggen’

Wesley Sneijder
Foto: © Ziggo Sport
1 reactie
Niels Hassfeld
30 september 2025, 18:41

Wesley Sneijder verbaast zich om het feit dat John Heitinga maar blijft herhalen dat Ajax ‘de huid duur wil verkopen’, zo geeft hij aan bij Ziggo Sport. De voormalig middenvelder geeft aan Heitinga al van jongs af aan te kennen, maar dat hij hem dit nog nooit heeft horen zeggen.

Ajax gaat dinsdagavond op bezoek bij Olympique Marseille in de tweede speelronde van de Champions League. In gesprek met Ziggo Sport gaf Heitinga toe dat het voor zijn ploeg een ‘zware test’ zou zijn in het Stade Vélodrome. “Daarin zullen we onze huid zo duur mogelijk proberen te verkopen”, klonk het vanuit de trainer van de Amsterdammers.

Artikel gaat verder onder video

Na het zien van het interview krijgt Sneijder van Hélène Hendriks de vraag hoe Heitinga op hem overkomt. “Je ziet wel aan hem dat het hem iets doet”, doelt de oud-middenvelder op alle kritiek op de trainer van Ajax. “Je ziet het in zijn gezicht; hij is niet helemaal zeker.” Ook merkt Sneijder dat Heitinga moeite heeft met wat hij moet zeggen. “Je moet steeds opletten: zeg ik wel het juiste?”

Sneijder heeft Heitinga de afgelopen tijd vaker interviews horen geven en daarbij valt één uitspraak hem op. “Dit is de zoveelste keer dat ik langs hoor komen dat ze de huid duur moeten verkopen”, stelt de recordinternational van Oranje. “Ik ken hem al vanaf mijn zevende en ik heb hem dat nog nooit horen zeggen. Het lijkt wel alsof dat de tendens aan het worden is bij Ajax.” Sneijder vindt de uitspraak ook niet passen bij Ajax. “Je moet zorgen dat je de wedstrijd begint met meer dan honderd procent inzet. Je moet ballen tonen en gewoon gaan voetballen.”

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Johan Derksen Vandaag Inside

Derksen ontsteld: 'Als hij Ajax moet redden, is de club reddeloos verloren'

  • Gisteren, 16:52
  • Gisteren, 16:52
Koen Weijland

Koen Weijland geeft zeer pijnlijk antwoord op vraag over Heitinga

  • Gisteren, 11:46
  • Gisteren, 11:46
John Heitinga als trainer van Ajax

‘Heitinga heeft zijn baan bij Ajax aan één speler te danken’

  • Gisteren, 10:46
  • Gisteren, 10:46
9 1 reactie
Reageren
1 reactie
Vrij Dag
79 Reacties
499 Dagen lid
184 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ajax noch Heitinga verkeren in een positie dat ze iets anders kunnen zeggen. Helaas helaas

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Vrij Dag
79 Reacties
499 Dagen lid
184 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ajax noch Heitinga verkeren in een positie dat ze iets anders kunnen zeggen. Helaas helaas

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Marseille - Ajax

Olympique Marseille
21:00
Ajax
Vandaag om 21:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

John Heitinga

John Heitinga
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Frankfurt
1
4
3
2
PSG
1
4
3
3
Club Brugge
1
3
3
4
Sporting
1
3
3
5
R. Union SG
1
2
3
6
Bayern München
1
2
3
7
Arsenal
1
2
3
8
Inter
1
2
3
9
Man City
1
2
3
10
Qarabağ
1
1
3
11
Liverpool
1
1
3
12
Barcelona
1
1
3
13
Real Madrid
1
1
3
14
Tottenham
1
1
3
15
Dortmund
1
0
1
16
Juventus
1
0
1
17
Leverkusen
1
0
1
18
Bodø/Glimt
1
0
1
19
København
1
0
1
20
Slavia
1
0
1
21
Olympiakos
1
0
1
22
Pafos
1
0
1
23
Atlético
1
-1
0
24
Benfica
1
-1
0
25
Marseille
1
-1
0
26
Newcastle
1
-1
0
27
Villarreal
1
-1
0
28
Chelsea
1
-2
0
29
PSV
1
-2
0
30
Ajax
1
-2
0
31
Athletic
1
-2
0
32
Napoli
1
-2
0
33
Kairat
1
-3
0
34
Monaco
1
-3
0
35
Galatasaray
1
-4
0
36
Atalanta
1
-4
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel