Ajax-fans maken Marseille volkomen belachelijk om sfeeractie: ‘Beetje zielig dit’

Ajax neemt het dinsdagavond in het Stade Vélodrome op tegen Olympique Marseille in de Champions League. Terwijl de spelers het veld op kwamen, toonden de supporters van de thuisploeg een spandoek met de tekst ‘FCK AJAX’ erop. Op social media reageren supporters van de Amsterdammers vooral met humor en verbazing.

Ajax speelt in de tweede speelronde van de Champions League uit bij Olympique Marseille. In het zuiden van Frankrijk worden de Amsterdammers niet gesteund door de eigen fans, aangezien de Franse overheid hier een stokje voor stak. Onder meer de rivaliteit tussen de clubs werd als reden aangedragen voor het verbod.

Dat men bij Marseille een hekel heeft aan Ajax, werd goed duidelijk toen de ploegen het veld op kwamen. Aan een van de korte zijdes van het veld werd een spandoek met daarop de tekst ‘FCK AJAX’ getoond, terwijl ook een groot doek met Johan Cruijff te zien was.

“Heb ik iets gemist? Heeft Marseille een hekel aan Ajax?”, vraagt een verbaasde Ajax-fan zich af op X. “Wat hebben ze überhaupt tegen Ajax?”, wil ook een ander weten. Een derde gebruiker noemt het ‘een beetje zielig als je zelf te incapabel bent om uitsupporters te kunnen verwelkomen’. Verschillende fans geven met een cynische ondertoon aan dat het ‘niet aardig’ is van Marseille.

