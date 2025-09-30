Live voetbal 7

Ajax-fans maken Marseille volkomen belachelijk om sfeeractie: 'Beetje zielig dit'

Ajax bij Olympique Marseille
Foto: © Ziggo Sport
Niels Hassfeld
30 september 2025, 21:22

Ajax neemt het dinsdagavond in het Stade Vélodrome op tegen Olympique Marseille in de Champions League. Terwijl de spelers het veld op kwamen, toonden de supporters van de thuisploeg een spandoek met de tekst ‘FCK AJAX’ erop. Op social media reageren supporters van de Amsterdammers vooral met humor en verbazing.

Ajax speelt in de tweede speelronde van de Champions League uit bij Olympique Marseille. In het zuiden van Frankrijk worden de Amsterdammers niet gesteund door de eigen fans, aangezien de Franse overheid hier een stokje voor stak. Onder meer de rivaliteit tussen de clubs werd als reden aangedragen voor het verbod.

Dat men bij Marseille een hekel heeft aan Ajax, werd goed duidelijk toen de ploegen het veld op kwamen. Aan een van de korte zijdes van het veld werd een spandoek met daarop de tekst ‘FCK AJAX’ getoond, terwijl ook een groot doek met Johan Cruijff te zien was.

“Heb ik iets gemist? Heeft Marseille een hekel aan Ajax?”, vraagt een verbaasde Ajax-fan zich af op X. “Wat hebben ze überhaupt tegen Ajax?”, wil ook een ander weten. Een derde gebruiker noemt het ‘een beetje zielig als je zelf te incapabel bent om uitsupporters te kunnen verwelkomen’. Verschillende fans geven met een cynische ondertoon aan dat het ‘niet aardig’ is van Marseille.

Volg het duel tussen Olympique Marseille en Ajax in ons liveblog!

Sfeeractie Olympique Marseille tegen Ajax
© Ziggo Sport

descheids
208 Reacties
12 Dagen lid
329 Likes
descheids
avatar

Fransen zijn jaloers op succes. Ondertussen gaat slot ook niet echt lekker tegen gala.

Voetbalfanaat
479 Reacties
1.040 Dagen lid
2.853 Likes
Voetbalfanaat
avatar

@descheids waarom zouden de Fransen dan jaloers zijn op dit armetierige Ajax want zij staan met de rust met 3-0 voor mede dankzij 2 doelpunten van de voormalige Feyenoord spits Igor Paixão.

Derk62
398 Reacties
782 Dagen lid
1.760 Likes
Derk62
avatar

Nee, gaat niet goed met slot, maar wordt niet afgeslacht

Voetbalfanaat
479 Reacties
1.040 Dagen lid
2.853 Likes
Voetbalfanaat
avatar

Ondertussen staat het al 4-0 voor Marseille tegen een superslecht Ajax.

Marseille - Ajax

Olympique Marseille
4 - 3
Ajax
Gespeeld op 30 nov. 2023
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2023/2024

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Frankfurt
1
4
3
2
PSG
1
4
3
3
Club Brugge
1
3
3
4
Sporting
1
3
3
5
R. Union SG
1
2
3
6
Bayern München
1
2
3
7
Arsenal
1
2
3
8
Inter
1
2
3
9
Man City
1
2
3
10
Qarabağ
1
1
3
11
Liverpool
1
1
3
12
Barcelona
1
1
3
13
Real Madrid
1
1
3
14
Tottenham
1
1
3
15
Dortmund
1
0
1
16
Juventus
1
0
1
17
Leverkusen
1
0
1
18
Bodø/Glimt
1
0
1
19
København
1
0
1
20
Slavia
1
0
1
21
Olympiakos
1
0
1
22
Pafos
1
0
1
23
Atlético
1
-1
0
24
Benfica
1
-1
0
25
Marseille
1
-1
0
26
Newcastle
1
-1
0
27
Villarreal
1
-1
0
28
Chelsea
1
-2
0
29
PSV
1
-2
0
30
Ajax
1
-2
0
31
Athletic
1
-2
0
32
Napoli
1
-2
0
33
Kairat
1
-3
0
34
Monaco
1
-3
0
35
Galatasaray
1
-4
0
36
Atalanta
1
-4
0

