Van Basten ziet pijnlijke gelijkenis tussen Klaassen en Heitinga

Marco van Basten vindt het interview van allesbehalve overtuigend na Marseille - Ajax (4-0). De middenvelder gaat niet de diepte in na de blamage van Ajax, waarna de analist een vergelijking trekt met trainer John Heitinga.

Na afloop van het Champions League-duel met Marseille zijn er beelden te zien van een interview van Klaaassen. De aanvoerder van Ajax blijft zeer op de vlakte en legt de vinger niet op de zere plek, iets wat Van Basten stoort. "Ik vond het typerend als je ziet hoe Klaassen geïnterviewd wordt en hoe zijn antwoorden zijn. Dat geeft de machteloosheid van het elftal op het veld aan. Hij had geen enkele verklaring: hij wist niet wat er gebeurd was."

Artikel gaat verder onder video

Daarmee ziet Van Basten een gelijkenis met de trainer van Klaassen: John Heitinga. "Dat is dan je aanvoerder en dat is dan de vertaalslag van de trainer op het veld." De analist benadrukt dat Klaassen 'geen idee' leek te hebben hoe Ajax het tij kon keren, maar ook dat Heitinga een compleet verkeerde speelstijl hanteerde. "Als je uit naar Marseille moet, kan je toch niet zomaar naar voren rennen, hoog druk zetten en alles openzetten? Dat kan je het laatste kwartier doen, als je 1-0 achterstaat. Zo begin je toch niet? Als je op deze manier begint, sta je binnen een halfuur met 3-0 achter. Onvoorstelbaar."

Vervolgens staat de analist nog eens stil bij het vlakke interview van Klaassen. "Je kan toch wel gewoon normaal over voetbal praten na de wedstrijd?" Van Basten vindt dat spelers ook een visie moeten hebben wat er beter kan en moet en ook verwijten moeten durven maken. Wesley Sneijder sluit zich daarbij aan: hij vindt dat je ook op een subtiele manier kan stellen wat er precies misging. "Dat kun je best zeggen."