Driessen velt kiezelhard oordeel over Ajax en verwacht bijltjesdag voor Heitinga

Ajax-trainer John Heitinga
Foto: © Imago
Maurice Mazenier
1 oktober 2025, 07:54

John Heitinga komt steeds verder onder druk te staan bij Ajax. Zo vraagt Valentijn Driessen zich af of het de komende dagen 'bijltjesdag' wordt bij Ajax, na het debacle in de Champions League bij Olympique Marseille (4-0).

Ajax reisde vol goede moed af naar het zuiden van Frankrijk voor de tweede wedstrijd in de competitiefase van de Champions League. Na nog geen zes minuten keek Ajax al tegen een achterstand aan na een razendsnelle counter van Marseille. De Amsterdammers werden vervolgens van het kastje naar de muur gestuurd en keken bij rust tegen een kansloze 3-0 achterstand aan. In de tweede helft wist Ajax de schade te beperken, al incasseerde het vlak na rust nog wel een vierde tegentreffer.

"Wordt het bijltjesdag woensdag, donderdag of vrijdag bij Ajax of wordt toch het Eredivisieduel zaterdag bij Sparta afgewacht?", stelt Valentijn Driessen in De Telegraaf. "Krijgt John Heitinga een laatste kans voor de interlandbreak of heeft hij met de blamerende 4-0 nederlaag voor de Champions League bij Olympique Marseille zijn laatste oortje versnoept?"

De chef voetbal van De Telegraaf heeft met verbazing naar het duel in het Stade Velódrome gekeken. "Wat deed Ajax in Marseille? Niets", trekt hij een keiharde conclusie. "Werd de beschamende Eredivisiewedstrijd tegen NAC nog gewonnen, tegen Olympique Marseille doolde de nummer drie van Nederland als een kip zonder kop door het Vélodrome. Slechts hopend op clementie van Paixao & co."

Gezonde voetbalknowhow ontbreekt bij Ajax

Driessen vraagt zich dan ook af hoe het nu verder moet bij Ajax. "Wat is het alternatief bij een ontslag van Heitinga? De trainer heeft veel contact met technisch directeur Kroes, die Heitinga in deze benarde positie heeft gebracht met een selectie die uit het lood staat. Is Kroes dan de man die een geloofwaardige beslissing kan nemen over Heitinga? Wat de puinhoop verergert, is het ontbreken van gezonde voetbalknowhow", vervolgt hij zijn relaas. "Ajax is in alle opzichten stuurloos. Zelfs de beste stuurlui aan wal ontbreken om een nieuwe fluwelen revolutie te ontketenen. Alleen zo’n omwenteling kan het seizoen van Ajax nog redden."

Arena
954 Reacties
50 Dagen lid
2.286 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik mag toch aannemen dat Heitinga zijn laatste week aan het maken is bij Ajax. Hij kan het gewoonweg niet. Jammer voor hem, erger voor de club want dit is weer een half jaar oponthoud op de weg naar herstel. Ajax moet nu echt de knoop gaan doorhakken.

dilima1966
2.633 Reacties
842 Dagen lid
15.541 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena. Nu praat je eindelijk verstandig ik heb vanaf het begin al gezegd dat heitinga keizer Peereboom niet de juiste trainers nu zijn voor ajax

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.449 Reacties
1.100 Dagen lid
18.762 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena de juiste trainer en je wordt nog kampioen. Maar ga je nu nog 2 wedstrijden aanmodderen en punten verliezen tegen Sparta en misschien nog wel 1 dan kan je het vergeten.

12deman
494 Reacties
93 Dagen lid
363 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden, ongenuanceerd van Driessen. Sjonnie kind van de club stroman voor Keizer. Wat tijd geven heeft hij wel verdiend. Steekt zijn nek uit omdat iedereen wist dat Farioli twee stappen vooruit had gezet. Kon alleen maar slechter gaan ook door gedwongen verkopen. Nu 5 stappen achteruit, tja vorig jaar boven hun stand nu de realiteit, vervelend voor de NL coëfficiënt.

Quarlon
808 Reacties
1.100 Dagen lid
3.521 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena Hangt denk ik ook wel erg af of ze iemand hebben klaar staan die het over wil nemen. Neem aan dat Keizer, dat zou toch netjes zijn, loyaal is aan Heitinga en niet deze taak op zich neemt. Ook niet tijdelijk. Hoe dan ook ben wel benieuwd wie Kroes uit de hoge hoed tovert

Marseille - Ajax

Olympique de Marseille
4 - 0
Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

John Heitinga

John Heitinga
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Bayern München
2
6
6
2
Real Madrid
2
6
6
3
Inter
2
5
6
4
Tottenham
2
1
4
5
PSG
1
4
3
6
Atlético
2
3
3
7
Marseille
2
3
3
8
Sporting
1
3
3
9
Club Brugge
2
2
3
10
R. Union SG
1
2
3
11
Arsenal
1
2
3
12
Man City
1
2
3
13
Qarabağ
1
1
3
14
Barcelona
1
1
3
15
Frankfurt
2
0
3
16
Liverpool
2
0
3
17
Chelsea
2
-1
3
18
Galatasaray
2
-3
3
19
Atalanta
2
-3
3
20
Bodø/Glimt
2
0
2
21
Dortmund
1
0
1
22
Juventus
1
0
1
23
Leverkusen
1
0
1
24
København
1
0
1
25
Olympiakos
1
0
1
26
Slavia
2
-3
1
27
Pafos
2
-4
1
28
Newcastle
1
-1
0
29
Villarreal
1
-1
0
30
Benfica
2
-2
0
31
PSV
1
-2
0
32
Athletic
1
-2
0
33
Napoli
1
-2
0
34
Monaco
1
-3
0
35
Ajax
2
-6
0
36
Kairat
2
-8
0

Complete Stand

