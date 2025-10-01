Driessen velt kiezelhard oordeel over Ajax en verwacht bijltjesdag voor Heitinga

John Heitinga komt steeds verder onder druk te staan bij Ajax. Zo vraagt Valentijn Driessen zich af of het de komende dagen 'bijltjesdag' wordt bij Ajax, na het debacle in de Champions League bij Olympique Marseille (4-0).

Ajax reisde vol goede moed af naar het zuiden van Frankrijk voor de tweede wedstrijd in de competitiefase van de Champions League. Na nog geen zes minuten keek Ajax al tegen een achterstand aan na een razendsnelle counter van Marseille. De Amsterdammers werden vervolgens van het kastje naar de muur gestuurd en keken bij rust tegen een kansloze 3-0 achterstand aan. In de tweede helft wist Ajax de schade te beperken, al incasseerde het vlak na rust nog wel een vierde tegentreffer.

"Wordt het bijltjesdag woensdag, donderdag of vrijdag bij Ajax of wordt toch het Eredivisieduel zaterdag bij Sparta afgewacht?", stelt Valentijn Driessen in De Telegraaf. "Krijgt John Heitinga een laatste kans voor de interlandbreak of heeft hij met de blamerende 4-0 nederlaag voor de Champions League bij Olympique Marseille zijn laatste oortje versnoept?"

De chef voetbal van De Telegraaf heeft met verbazing naar het duel in het Stade Velódrome gekeken. "Wat deed Ajax in Marseille? Niets", trekt hij een keiharde conclusie. "Werd de beschamende Eredivisiewedstrijd tegen NAC nog gewonnen, tegen Olympique Marseille doolde de nummer drie van Nederland als een kip zonder kop door het Vélodrome. Slechts hopend op clementie van Paixao & co."

Gezonde voetbalknowhow ontbreekt bij Ajax

Driessen vraagt zich dan ook af hoe het nu verder moet bij Ajax. "Wat is het alternatief bij een ontslag van Heitinga? De trainer heeft veel contact met technisch directeur Kroes, die Heitinga in deze benarde positie heeft gebracht met een selectie die uit het lood staat. Is Kroes dan de man die een geloofwaardige beslissing kan nemen over Heitinga? Wat de puinhoop verergert, is het ontbreken van gezonde voetbalknowhow", vervolgt hij zijn relaas. "Ajax is in alle opzichten stuurloos. Zelfs de beste stuurlui aan wal ontbreken om een nieuwe fluwelen revolutie te ontketenen. Alleen zo’n omwenteling kan het seizoen van Ajax nog redden."