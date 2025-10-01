Heitinga wankelt gigantisch bij Ajax: 'Is het klaar voor jou na vanavond?'

John Heitinga voelt nog altijd het vertrouwen bij Ajax. Dat laat de oefenmeester weten op de persconferentie na afloop van Champions League-wedstrijd tegen Olympique Marseille. Volgens diverse media wankelt de positie van de zomer teruggekeerde coach, die er op zijn beurt van overtuigd is dat hij Ajax weer aan het draaien krijgt.

Ajax reisde vol goede moed af naar het zuiden van Frankrijk voor de tweede wedstrijd in de competitiefase van de Champions League. Na nog geen zes minuten keek Ajax al tegen een achterstand aan na een razendsnelle counter van Marseille. De Amsterdammers werden vervolgens van het kastje naar de muur gestuurd en keken bij rust tegen een kansloze 3-0 achterstand aan. In de tweede helft wist Ajax de schade te beperken, al incasseerde het vlak na rust nog wel een vierde tegentreffer.

Heitinga lag al flink onder vuur bij Ajax en het debacle op bezoek bij Marseille heeft er niet voor gezorgd dat de storm is gaan liggen voor de 41-jarige oefenmeester. "Is het klaar voor jou na vanavond (dinsdagavond, red.)? Je positie bij Ajax", wordt er gevraagd vanuit de perszaal in het Stade Vélodrome.

"Nee, nee. Dat denk ik niet. Ik hoor jou wel nu en dat is terecht hè. Als jij die vraag wil stellen, dan moet je die stellen. Daar was je gisteren ook al op zoek naar, net bij Davy (Klaassen, red.) was je er ook op zoek naar. Maar nee, ik voel het vertrouwen", reageert Heitinga, die snapt dat frustratie bij de achterban toeneemt. "De fans thuis balen, wij balen, de spelers balen, die zijn kapotgegaan en hebben gestreden. We zijn blijven voetballen, ook met lef blijven voetballen. Dit is een team in opbouw."

Heitinga is er in ieder geval heilig van overtuigd dat hij dit Ajax aan het draaien krijgt. "Ik weet zeker dat we het allemaal op de rit krijgen, alleen dat kost tijd wel tijd. Een paar jaar geleden was het andersom hier, maar nu zie je dat Marseille een stap te groot is", stelt de oefenmeester, die geen spijt heeft van de manier waarop hij heeft geprobeerd om de Franse topclub te bestrijden. "Ik blijf zeker achter mijn plan staan."

