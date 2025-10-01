Paixão straalt na glansrol tegen Ajax: 'Blij dat ik tegen een oude vriend kan scoren'

was dinsdagavond de grote man aan de zijde van Olympique Marseille. De Braziliaanse vleugelspeler scoorde tweemaal en gaf de assists op de 4-0 van Pierre-Emerick Aubameyang. Daarmee lijkt Paixão zijn moeizame begin in het zuiden van Frankrijk te boven te zijn gekomen.

Ajax kan onderhand gezien worden als favoriete tegenstander van Paixão, want met zijn twee treffers van dinsdagavond komt het totaal al op zes doelpunten tegen de Amsterdammers. De oud-Feyenoorder was in het seizoen 2023-2024 ook al driemaal trefzeker tegen Ajax in De Klassieker. Tegen geen enkele andere tegenstander wist de in Macapá geboren buitenspeler zo vaak te scoren.

"Ik ben heel blij dat dit in de Champions League gebeurt en dat ik tegen een oude vriend kan scoren Dat is het allermooiste wat er is", vertelt Paixão, die laat weten veel respect te hebben voor Ajax, voor de camera van Ziggo Sport. "Ajax is een club van grote statuur. Maar als wij hier in ons eigen huis spelen, weet je wat er gaat gebeuren. Wij gaan allemaal met elkaar spelen en dan komt het vast wel goed."

Paixão kwam tot dinsdagavond nog niet echt uit de verf voor Olympique Marseille, maar maakte tegen Ajax dus zijn eerste treffers in dienst van de Franse grootmacht. "Dit is een mooie herinnering voor mij. Ik breng veel blijdschap in mijn spel en dat zie je nu terug in de doelpunten", vervolgt Paixão, die beide doelpunten goed vond. "Ik hoop dat er nog veel meer komen", besluit hij.