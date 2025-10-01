Live voetbal

De Zerbi na Marseille-oorwassing opvallend positief over Ajax

Roberto De Zerbi
Foto: © Ziggo Sport
2 reacties
Mingus Niesten
1 oktober 2025, 17:05

Roberto De Zerbi is een dag na de 4-0 overwinning van Marseille op Ajax opvallend positief over de Amsterdamse ploeg. De Fransen kwamen met speels gemak op een 3-0 voorsprong na iets minder dan een halfuur, maar de Italiaanse trainer benadrukt dat hij Ajax een gevaarlijke ploeg vindt.

In gesprek met Ziggo Sport begint De Zerbi met zijn analyse van de Champions League-wedstrijd. "Dit was een grote overwinning. We hebben 45 minuten erg goed gespeeld tegen een goed team." De trainer vond het lastig om te weten wat hij precies van Oscar Gloukh in de spits moest verwachten. "Dat zij Weghorst en Dolberg kwijtraakten, was voor ons ook lastig. We wisten niet precies hoe Gloukh ging spelen. Maar we hebben man-tegen-man gespeeld en deden dat voor rust erg goed."

Artikel gaat verder onder video

Marseille overrompelde Ajax overduidelijk in de eerste helft, onder leiding van Igor Paixão. De linksbuiten, die afgelopen zomer bij Feynoord vertrok, scoorde twee keer en gaf ook nog een assist. "Paixão is een heel goede speler, hij is een groot talent", is De Zerbi na afloop complimenteus. "Hij kampte nog wat met een blessure, maar nu gaat het echt de goede kant op, fysiek en mentaal. We zijn heel blij met hem."

De 4-0 afstraffing van dinsdag kwam hard aan in Amsterdam. Toch stelt de coach van Marseille dat de fans, de spelers en de technische staf zich ook weer niet te veel zorgen moeten maken. "Ik vind dat Ajax een goed team is, zij speelden een goede wedstrijd. Marseille was vandaag beter, dat is zeker zo. Maar gisteren had ik het zwaar, want ik vond het lastig om dit duel goed voor te bereiden. Alle spelers zijn namelijk goed in balbezit en kunnen op meerdere posities uitkomen."

Reageren
2 reacties
Roberto De Zerbi

Roberto De Zerbi
Olympique de Marseille
Team: Marseille
Functie: Coach
Leeftijd: 46 jaar (6 jun. 1979)

