Leonne Stentler wijst speler aan die symbool staat voor ineenstorting PSV

Leonne Stentler blikt zondagavond in Studio Sport Eredivisie terug op het teleurstellend verlopen competitieduel van PSV van zaterdag met FC Utrecht (2-2). De oud-voetbalster en analist stipt in haar analyse twee grote problemen van de Eindhovenaren aan.

Presentator Gert van 't Hof wijst Stentler erop dat PSV-trainer Peter Bosz na de wedstrijd tegen FC Utrecht betrekkelijk tevreden oogde. “Dat begrijp ik wel, zeker als het gaat om de gecreëerde kansen”, reageert de analist. “De afgelopen weken ging dat best wel moeizaam. Tegen FC Utrecht loste PSV 34 schoten, Vasilios Barkas (de keeper van FC Utrecht, red.) moest 15 reddingen verrichten.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Het resterende programma van Ajax en PSV in de Eredivisie

“Maar toch zie je nog steeds wel voorbeelden waarin die vormdip echt naar voren komt”, vervolgt Stentler. “Het gaat bij PSV natuurlijk vaak over de backs in verdedigend opzicht, maar aanvallend ziet het er ook stroef uit.”

Stentler licht vervolgens een moment uit waarbij Mauro Júnior vanaf de linksbackpositie een bal inspeelt op Ivan Perisic en vervolgens doorloopt en uitkomt in de zone van de Kroatische vleugelaanvaller. “Dit soort rechte ballen waardoor de aanvaller en de back in dezelfde ruimte staan: dat wil Bosz eigenlijk helemaal niet zien. Dat gebeurt heel vaak.”

Stentler vindt de vormcrisis die middenvelder Jerdy Schouten doormaakt exemplarisch voor de ineenstorting van PSV, dat liefst vijf keer punten liet liggen in de laatste zes wedstrijden in de Eredivisie. “Symbolisch is nog steeds Schouten, die echt struggelt met zijn vorm. Dat heeft gewoon heel veel effect op dit PSV.”

Wie wordt kampioen van Nederland? Laden... 73.6% Ajax 26.4% PSV 4249 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Absurd moment bij PSV - FC Utrecht: Gino Zwirs krijgt geel van Gözübüyük

Een bizar moment in de wedstrijd tussen PSV en FC Utrecht.