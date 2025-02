Zo verliep het debuut van Rayane Bounida in Ajax 1

heeft zondagmiddag tegen Heracles Almelo zijn langverwachte debuut gemaakt voor Ajax. Zo verliep het eerste optreden van de achttienjarige aanvallende middenvelder in de hoofdmacht van Ajax.

Bounida betrad in de 77ste minuut van de wedstrijd als invaller van Brian Brobbey het veld. Op dat moment leidde Ajax al met 4-0, door doelpunten van Mika Godts, Brobbey, Oliver Edvardsen en Davy Klaassen. Bounida kwam te spelen op de rechtsbuitenpositie.

In de 79ste volgde de eerste balcontacten van Bounida. De linksbuiten trok vanaf rechts naar binnen en ging meerdere één-tweetjes aan met Steven Berghuis.

Kort erna kwam Bounida net tekort om bij de tweede paal te scoren na een lage voorzet van Christian Rasmussen.

Luttele seconden later won hij een kopduel van Bryan Limbombe, waardoor Ajax de weg naar het doel van Heracles kon vervolgen.

In de 81ste minuut van de wedstrijd counterde Ajax zich via Rasmussen naar het doel van Heracles. Rasmussen zocht de eveneens ingevallen Jorthy Mokio, maar Bounida liep in de as van het veld in de weg en kreeg de bal ongelukkig op de hakken, waardoor een kansrijke aanval van Ajax tenietging.

In de 87ste minuut van de wedstrijd zette Bounida aan voor een individuele actie. Hij trok opnieuw op kenmerkende wijze vanaf rechts naar binnen, maar liep zich stuk op drie tegenstanders van Heracles.

In de 91ste minuut vermaakte Bounida het Ajax-publiek nog even met een dubbele schaar, alvorens hij de bal eenvoudig opzij speelde naar Klaassen. Kort erna dook hij op aan de linkerkant van het veld en zette hij opnieuw aan voor een dribbel. Weer werd hij gestuit. Een van zijn laatste acties was een overtreding op Sem Scheperman, nadat hij zelf balverlies had geleden.

Ajax speelt donderdag de return in de zestiende finales van de Europa League tegen Union Saint-Gilloise. De Amsterdammers wonnen de heenwedstrijd in België afgelopen donderdag met 0-2.

Droomweek compleet voor Rayane Bounida: debuut in Ajax 1! ✅#ajaher pic.twitter.com/1USvlKFtDn — ESPN NL (@ESPNnl) February 16, 2025

