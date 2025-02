Grote twijfels over toekomst Farioli: ‘Stromingen binnen Ajax die manier van voetballen maar niets vinden’

Valentijn Driessen betwijfelt of Francesco Farioli na de zomer nog aan het roer staat bij Ajax. De Amsterdammers stelden de Italiaan na het afgelopen seizoen aan als opvolger van John van ’t Schip. Hij presteert tot op heden weliswaar boven verwachting, maar er klinkt ook veel kritiek op de wijze waarop hij zijn ploeg laat voetballen. Volgens Driessen zijn er binnen Ajax ‘stromingen’ die de speelwijze van de Italiaan ‘maar niets vinden’.

Farioli kreeg bij zijn aanstelling als nieuwe hoofdtrainer van Ajax een duidelijke taak mee: breng de club terug naar de Champions League. In de Eredivisie plaatsen de nummers één en twee zich rechtstreeks voor het hoofdtoernooi van de Champions League, terwijl de nummer drie zich via de voorrondes moet zien te verzekeren van een plek in de competitiefase. Ajax en Farioli zijn op dit moment hard op weg om rechtstreekse plaatsing voor elkaar te krijgen. Ze hebben de koppositie in bezit - evenveel punten als PSV, maar wel een wedstrijd minder gespeeld - en de voorsprong op nummer drie FC Utrecht is negen punten.

Bovendien zette Ajax donderdagavond een grote stap richting de achtste finales van de Europa League door in de heenwedstrijd in de tussenronde met 0-2 te winnen van Union Sint-Gillis. Hoewel de resultaten er dus mogen zijn, klinkt er nog altijd (felle) kritiek op Farioli. Driessen zegt in gesprek met Het Nieuwsblad dat de speelwijze van de Italiaan ervoor zorgt dat Johan Cruijff zich ‘omdraait in zijn graf’. Volgens Driessen zou Farioli ook veel liever 5-3-2 spelen dan 4-3-3, het systeem waarin Ajax dit seizoen ‘gewoon’ aantreedt. “Nu zakt Jordan Henderson als middenvelder al terug tussen de twee centrale verdedigers. Met een middenveld met naast Henderson ook nog Kenneth Taylor, Davy Klaassen en soms Kian Fitz-Jim loopt het ook niet over van de creativiteit. Alleen die Fitz-Jim laat af en toe iets zien, maar dat is voorlopig alleen tegen clubs als Heracles en RKC. Berghuis zou voor de creativiteit kunnen zorgen. Die is het echter ook even kwijt”, aldus Driessen.

Twijfels over toekomst Farioli

Volgens de verslaggever van De Telegraaf is technisch directeur Alex Kroes wel een ‘Ajax-man’, maar spreekt het niet in zijn voordeel dat hij ‘nooit’ in de kleedkamer heeft gezeten. Driessen wijst er vervolgens op dat Kroes het huidige seizoen ‘een overlevingsjaar’ noemt. Het gaat Ajax voorlopig goed af, maar de vraag is of de club na dit seizoen op dezelfde manier verder wil gaan bouwen. Driessen ‘betwijfelt’ in ieder geval of Farioli na de zomer nog op de bank zit in Amsterdam. “In de eerste plaats ziet Farioli de club als een springplank naar hoger. Hij is bij Nice ook vertrokken omdat hij Ajax als een springplank zag. Aston Villa en AS Roma zijn al met hem in verband gebracht. Dan zijn er ook stromingen binnen Ajax die zijn manier van voetballen ook maar niets vinden”, zo stelt Driessen.

Er zouden, zo zegt Driessen althans, zelfs al ‘wat correcties’ zijn doorgevoerd. “Zo had hij voor Nieuwjaar geen vast A-team. Men heeft hem erop gewezen dat hij voor een vast team moest gaan. Dat heeft hij gedaan. Ik weet ook niet hoe lang Ajax dit voetbal kan blijven verkopen. In de huidige raad van commissarissen zit alleen nog Danny Blind met een Ajax-DNA. Maar die heeft het de voorbije seizoenen ook allemaal maar laten gebeuren. Zoals gezegd, Louis van Gaal zweeft daar als een heilige geest boven. Hij liet Oranje op het WK in Qatar ook op een on-Nederlandse manier uitschakelen”, zo klinkt het.

