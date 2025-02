Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax-supporters en komt met zeer pijnlijke benaming

Valentijn Driessen heeft zich in gesprek met het Belgische Nieuwsblad nogal opvallend uitgelaten over de achterban van Ajax. De verslaggever van De Telegraaf ziet dat de supporters van de club uit Amsterdam het weinig frivole voetbal onder Francesco Farioli accepteren en vooral blij zijn dat het wat resultaten betreft weer de goede kant op gaat. Driessen spreekt van een ‘soort carnavalspubliek’ en hoorde de Ajax-supporters dit seizoen pas één keer fluiten.

Er is sinds afgelopen zomer sprake van een nieuwe realiteit in Amsterdam. Na twee teleurstellende, zeg maar gerust dramatische seizoenen, is het resultaat heilig in de Johan Cruijff ArenA. Ajax stelde in de persoon van Farioli een trainer aan die er met mindere (financiële) middelen dan zijn voorgangers in slaagt om het beste resultaat neer te zetten. De Amsterdammers vlogen in januari weliswaar al uit de beker, maar gaan aan de leiding in de Eredivisie en staan na de 0-2 zege op Union Sint-Gillis met anderhalf been in de achtste finales van de Europa League. Driessen blijft desondanks kritisch op het voetbal onder Farioli en vraagt zich zelfs af ‘hoe lang dit houdbaar is’.

Een stuk minder kritisch is het Ajax-publiek, zo ziet ook Driessen. “In de KNVB-beker won Ajax met de hakken over de sloot tegen Telstar en de ArenA ging uit zijn dak. Het is een soort carnavalspubliek, de mensen die je ook op het schaatsen terugvindt”, zo sneert Driessen naar de Amsterdamse aanhang. Volgens Driessen uitten de Ajax-supporters dit seizoen pas één keer écht hun onvrede. “Er werd één keer gefloten, toen Ajax zich in de slotfase van De Klassieker bij een 1-1 stand in de slotfase helemaal liet overvleugelen door Feyenoord. Maar voor het overige neemt het publiek alles voor lief. Het beleid van de club is er nu op gericht om in de top-twee te eindigen en de Champions League te halen. Dat is het belangrijkste. Maar volgens mij kan je ook tweede worden op de Ajax-manier”, zo denkt Driessen.

‘Cruijff draait zich om in zijn graf’

Het Nieuwsblad vraagt zich af of de huidige Ajax-speelstijl ‘de schuld’ van Farioli is. Volgens Driessen betreft het in de eerste plaats de mensen die de Italiaanse trainer aanstelden. “Johan Cruijff draait zich om in zijn graf. Die had nooit een Italiaanse coach aangesteld. Martin Jol was ooit trainer van Ajax en haalde honderd punten in een seizoen. Maar hij speelde met twee spitsen en dat vond Cruijff niet kunnen. Het verhaal Jol heeft niet lang geduurd”, zo zegt Driessen. Jol won met Ajax in het seizoen 2009/10 de KNVB-beker, maar moest in de titelstrijd z’n meerdere erkennen in FC Twente. Hoewel Jol de Amsterdammers via de voorrondes naar het hoofdtoernooi van de Champions League loodste, werd hij halverwege de eerste helft van het seizoen 2010/11 ontslagen. “Nu is er met Martijn Beuker een directeur voetbal en die werd er door Louis van Gaal neergezet. Van Louis van Gaal weten we dat hij het Ajax-voetbal ook heeft afgezworen. Dan krijg je dit”, aldus Driessen.

