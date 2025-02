In België klinkt er opeens felle kritiek op Ajax: ‘Dat is al langer een doorn in het oog’

Ajax boekte donderdagavond weliswaar een 0-2 overwinning op Union Sint-Gillis in de heenwedstrijd in de tussenronde van de Europa League, maar heel veel indruk heeft het verder niet achtergelaten. Sporza heeft het niet warm gekregen van het spel van de Amsterdammers en schrijft dat het ‘atypische voetbal’ onder Francesco Farioli ‘al langer een doorn is in het oog van de Amsterdamse voetbalromantici’. De ploeg van Farioli sloeg in het Koning Boudewijnstadion toe in de omschakeling én bij een standaardsituatie.

Ajax beleefde een onrustige voorbereiding op de eerste wedstrijd in de tussenronde van de Europa League. Omdat de grasmat in het Koning Boudewijnstadion dinsdag nog werd afgekeurd door de UEFA, gingen de Amsterdammers er al vanuit dat het heenduel met Union Sint-Gillis elders zou worden gespeeld. Maar een dag later keurde de UEFA het veld alsnog goed, waardoor Farioli en zijn manschappen zich toch nog moesten opmaken voor opnieuw een wedstrijd op een slecht veld. Vier dagen na de zwaarbevochten overwinning op Fortuna Sittard moest Farioli andermaal een manier bedenken om onder erbarmelijke omstandigheden het beste resultaat neer te zetten.

De Italiaan had ervoor gekozen om zijn opstelling flink te wijzigen en hoopte met zijn ploeg vooral in de omschakeling toe te kunnen slaan. Union Sint-Gillis had in de eerste helft licht de overhand, maar kon evenals Ajax nauwelijks gevaar stichten. “Dat onze analisten tijdens de rustanalyse haast technisch werkloos waren, was tekenend voor de wedstrijd tussen Union en Ajax. Oké, het verzandde veld was een verzachtende omstandigheid, maar de zogenoemde ‘clash der Lage Landen’ deed zijn naam eigenlijk nooit eer aan”, zo schrijft Sporza. Dat medium is duidelijk niet onder de indruk geraakt van het spel van Ajax. “Het atypische voetbal van Ajax is al langer een doorn in het oog van de Amsterdamse voetbalromantici. Met trainer Farioli - niet toevallig een gediplomeerd filosoof - als aanhanger van Machiavelli, moet het doel tegenwoordig vooral de middelen heiligen. En dat was ook tegen Union te zien: weinig sprankel, veel strijd.”

Dat leidde vooral in de eerste helft tot weinig spektakel voor beide doelen. Ajax was nog wel het dichtst bij de openingstreffer, toen Oliver Edvardsen er niet in slaagde een hoekschop van Steven Berghuis van dichtbij tegen de netten te werken. “Pas op, per ongeluk frommelden de Amsterdammers na acht minuten nog bijna de bal binnen, maar de herhaling toonde dat ze toch een tweetal millimeter te kort kwamen”, zo schrijft Sporza over dat moment. “Een zeldzame opflakkering, want verder speelde Ajax eigenlijk weinig klaar. Union daarentegen probeerde het wel, maar ook de Brusselaars bleven wat bleekjes in de zone van de waarheid. Al vloekten zij ook twee keer voor de pauze. Zowel bij Sadiki als Khalali ging de vlag in de lucht wanneer ze raak troffen.”

