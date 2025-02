Het Nieuwsblad begint na Union Sint-Gillis - Ajax plots over Valentijn Driessen: ‘Hij kreeg gelijk’

Ajax deed donderdagavond in de heenwedstrijd tegen Union Sint-Gillis in de tussenronde van de Europa League uitstekende zaken door met 0-2 te winnen en zichzelf daarmee een perfecte uitgangspositie te verschaffen voor de return in Amsterdam. Het elftal van trainer Francesco Farioli sloeg in Brussel toe zoals het dit seizoen al vaker heeft gedaan: vanuit de omschakeling. Het Nieuwsblad constateert dan ook dat Valentijn Driessen ‘gelijk’ kreeg.

Het Belgische medium ging in de aanloop naar de ontmoeting tussen Union Sint-Gillis en Ajax uitgebreid in gesprek met de verslaggever van De Telegraaf. Driessen heeft dit seizoen al regelmatig kritiek geuit op de wijze waarop Farioli zijn ploeg voor de dag laat komen en liet er in gesprek met Het Nieuwsblad opnieuw geen misverstand over bestaan. “Het is allemaal te veel volgens de Italiaanse school. Kijk naar de uitslagen. 2-1, 1-0, 0-1… Heel af en toe is er een uitschieter, maar het spel ziet er niet uit. Het DNA van Ajax is nu heel ver te zoeken. Ajax was lang de witte raaf in het Europese voetbal. Eigen jeugd, aanvallend voetbal, sierlijke spelers… Dat is nu ver te zoeken”, aldus Driessen, volgens wie Ajax ‘voetbalt als dertien in een dozijn’. “Het gaat de verkeerde weg op en dat vind ik doodzonde. De jeugdfilosofie is over boord. Ik vraag me af hoe lang dit houdbaar is.”

Driessen werd in datzelfde gesprek gevraagd naar de kansen van Union Sint-Gillis. Volgens de verslaggever, die ook regelmatig aanschuift bij Vandaag Inside, deed de ploeg uit Brussel er goed aan om de bal aan Ajax te geven. “Dan weten ze niet wat ze ermee moeten doen. Ajax speelt reactievoetbal en op de tegenaanval kunnen ze gevaarlijk uit de hoek komen. Dat mag je hen niet toelaten. Ze verdedigen op de eigen zestienmeter om dan uit te breken. Als Union hetzelfde doet, kan het Ajax uitschakelen”, zo klonk het. Maar Union Sint-Gillis deed niet hetzelfde. De Brusselaars zochten de aanval en lieten veel ruimte achter hun laatste linie. In de eerste helft kon Ajax er nog niet van profiteren, maar na de rust sloeg de formatie van Farioli onverbiddelijk toe in de omschakeling.

Het Nieuwsblad zit Driessen ‘gelijk’ krijgen

“Union had Ajax in die eerste 45 minuten vrij gemakkelijk in de tang gehouden. Anders was dat evenwel in de tweede helft. Op het uur werd de Union-defensie immers helemaal zoek gespeeld”, zo schrijft Het Nieuwsblad over de openingstreffer van Ajax. De krant haalt vervolgens een citaat van Driessen aan. “Ajax speelt reactievoetbal en op de tegenaanval kunnen ze gevaarlijk uit de hoek komen”, had Driessen, journalist bij het Nederlandse De Telegraaf voor de wedstrijd in deze krant verteld. De man kreeg gelijk, want Christian Rasmussen rondde zo’n gevaarlijke tegenprik uitstekend af: 0-1.” Dat doelpunt zorgde ervoor dat Union Sint-Gillis nog wat nadrukkelijker naar voren ging lopen en Ajax daarmee nóg meer ruimte bood. De Amsterdammers zouden nog één keer toeslaan. Jorthy Mokio nam een afgeslagen hoekschop heerlijk op de pantoffel en gooide het duel, en mogelijk het tweeluik, voortijdig in het slot: 0-2.

En zo staat Union Sint-Gillis voor een loodzware opgave om tóch nog door te kunnen stoten in de Europa League. Belgische media vrezen dat het na de eerste negentig minuten al einde verhaal is voor de ploeg uit Brussel. Driessen had Union Sint-Gillis vooraf nog een goede kans gegeven om als winnaar uit de bus te komen. “Weet je, in de competitiefase verloor Ajax met een A-ploeg tegen RFS uit Letland dat nog nooit in Europa had gewonnen. Waarom zou Union dan kansloos zijn?”, zo stelde Driessen.

