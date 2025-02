Farioli komt na Union Sint-Gillis - Ajax terug op 'dieptepunt' van de avond, en dat was niet het veld

Ajax boekte donderdagavond weliswaar een fijne zege op Union Sint-Gillis in de heenwedstrijd in de tussenronde van de Europa League (0-2), maar er was niet enkel goed nieuws voor de ploeg van trainer Francesco Farioli. De Italiaan moest na de eerste helft noodgedwongen ingrijpen. had voor de rust een knieblessure opgelopen en het moet nog blijken hoe groot de schade is.

Farioli baarde in de eerste seizoenshelft regelmatig opzien door zijn opstelling op veel posities te wijzigen. Na de jaarwisseling is hij echter aan de slag gegaan met een vaste basiself. Daarin was in de eerste wedstrijden na de winterstop nog wel plek voor Rugani, maar toen Josip Sutalo weer volledig was hersteld, moest de Italiaan zijn plekje afstaan. De huurling van Juventus verscheen donderdag in Brussel weer een keer aan de aftrap. Rugani moest de grote en sterke Promise David van zich af houden. Dat ging hem weliswaar goed af, maar hij kwam desondanks niet ongeschonden uit de strijd in de eerste helft.

Rugani had voor de rust al even verzorging nodig, maar kon in eerste instantie verder spelen. Bij de start van de tweede helft keerde hij echter niet terug binnen de lijnen. “Dit is een van de dieptepunten van de avond. Hij had helaas een soort van overstrekking van de knie. Hij kon de eerste helft nog wel uitspelen, maar het zag er niet goed uit”, zo vertelde Farioli na afloop op zijn persconferentie, zoals te horen is op beelden van Voetbal International. “We zullen het morgen (vrijdag, red.) moeten checken en dan zien wat de schade is.” Volgens Farioli is de slechte grasmat in het Koning Boudewijnstadion de oorzaak van de blessure voor Rugani. Ajax zag eerder deze week Jordan Henderson al geblesseerd afhaken. Volgens Farioli betaalde Ajax met het uitvallen van Henderson al ‘een prijs’ voor het slechte veld bij Fortuna Sittard afgelopen zondag.

Hoewel de spelers van Ajax donderdagavond in Brussel een stuk minder vaak op de grond lagen dan een paar dagen eerder in Sittard, moesten zij zich volgens Farioli wel degelijk aanpassen aan de barre omstandigheden. “Youri Baas was aan het einde van de eerste helft erg aan het klagen. De proprioceptie is compleet anders, je moet op een andere manier werken en rennen om jezelf te stabiliseren. Het is een wedstrijd die we nog wel een paar uur in onze benen zullen voelen. Ik hoop niet te lang, want in minder dan 72 uur staan we weer op het veld en ik hoef jullie niet te vertellen hoe belangrijk die wedstrijd zal zijn”, zo doelde Farioli op het thuisduel met Heracles Almelo van komende zondag. Ajax heeft op dit moment de koppositie in bezit in de Eredivisie. De Amsterdammers hebben evenveel punten als PSV, maar moeten nog een wedstrijd inhalen.

