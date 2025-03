Selectie Spanje: Dean Huijsen tast mis, impopulaire Real Madrid-ster wel opgeroepen

De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente heeft de selectie bekendgemaakt voor het tweeluik met Nederland in de Nations League. Hij zal de keuzes om 12.30 uur toelichten op een persconferentie.

Misschien wel de meest opvallende naam is die van Raúl Asencio. De verdediger van Real Madrid zat nooit eerder bij de Spaanse selectie. Hij is bij veel Spaanse voetbalfans niet geliefd, daar hij geldt als verdachte in een zaak rond het vervaardigen en verspreiden van kinderporno. Hij is de enige speler van Real Madrid in de selectie, terwijl FC Barcelona met zeven namen hofleverancier is.

Vooraf werd in Spanje rekening gehouden met een oproep voor Dean Huijsen, die zowel de Spaanse als Nederlandse nationaliteit heeft. De verdediger van Bournemouth speelde al zes wedstrijden voor Spanje Onder 21. Hij zal echter nog moeten wachten op zijn debuut in de A-selectie, want zijn naam zit nu niet bij de spelersgroep. Ook Isco (Real Betis) grijpt naast een plek in de selectie, ondanks dat hij wel op de deur klopt.

Nederland en Spanje treffen elkaar op donderdag 20 maart in Rotterdam en drie dagen later in Valencia. De winnaar van het tweeluik bereikt het finaletoernooi van de Nations League, dat in juni plaatsvindt. Daarin strijden vier landen om de eindzege.

De volledige selectie van Spanje:

Doel: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal), Álex Remiro (Real Sociedad).

Verdediging: Pedro Porro (Tottenham), Óscar Mingueza (Celta de Vigo), Robin Le Normand (Atlético Madrid), Pau Cubarsí, Íñigo Martínez (beiden Barcelona), Raúl Asencio (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea).

Middenveld: Martin Zubimendi (Real Sociedad), Marc Casadó, Pedri (beiden Barcelona), Fabián Ruiz (PSG), Mikel Merino (Arsenal), Álex Baena (VIllarreal).

Aanval: Lamine Yamal, Ferran Torres, Dani Olmo (allen Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Yeremy Pino, Ayoze Pérez (beiden Villarreal), Álvaro Morata (Galatasaray), Bryan Zaragoza (Osasuna), Samu Aghehowa (FC Porto), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).

