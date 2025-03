Speler van Oranje dwingt respect én angst af bij Spanje: 'Ze gingen zich echt niet voor joker laten zetten'

Henk Spaan is zeer onder de indruk van het optreden van in de heenwedstrijd tegen Spanje in de kwartfinales van de Nations League. De middenvelder veroverde na de jaarwisseling een basisplaats bij FC Barcelona, was de afgelopen weken een van de smaakmakers in het elftal van de Spaanse koploper en trok die vorm vrijwel moeiteloos door naar het Nederlands elftal. Volgens Spaan pakte de wissel van De Jong in de tweede helft dan ook verkeerd uit.

De Jong heeft een veelbewogen jaar achter de rug. De voormalig Ajax-speler raakte in april vorig jaar geblesseerd aan een enkel en zou daar maanden last van hebben. De Jong moest niet alleen een streep zetten door het restant van het seizoen met FC Barcelona, maar ook door deelname aan het Europees Kampioenschap in Duitsland. Hij moest vervolgens ook het begin van het nieuwe seizoen aan zich voorbij laten gaan. Tijdens zijn absentie pakten andere middenvelders bij FC Barcelona hun kans. Eenmaal fit moest De Jong het daarom vooral doen met invalbeurten, maar inmiddels is hij weer een vaste kracht in het elftal van trainer Hans-Dieter Flick.

Artikel gaat verder onder video

Dat is in het Nederlands elftal natuurlijk niet anders. Zijn absentie deed zich tijdens de voorgaande interlandperiodes veelvuldig voelen. De Jong maakte in november vorig jaar zijn rentree in Oranje, in de thuiswedstrijd tegen Hongarije. Een paar maanden later was hij een van de absolute uitblinkers in de eerste kwartfinale tegen Spanje in de Nations League. “In de 35ste en 38ste minuut pikte De Jong de bal op vlak bij de verdediging en begon aan de voorwaartse rush die we van hem kennen. Buitengewoon grappig was het om te zien hoe de Spaanse middenvelders uiteenweken en achteruit renden”, zo schrijft Spaan in zijn rubriek Spaan geeft punten op de website van Het Parool. “Druk zetten, hoezo? Ze keken wel lekker uit. Ze gingen zich echt niet voor joker laten zetten.”

LEES OOK: Barcelona-ploeggenoot maakt Frenkie de Jong waanzinnig compliment

Gedurende zijn afwezigheid bij het Nederlands elftal kregen verschillende spelers de kans op de plek van De Jong, maar zelfs Ronald Koeman gaf na afloop van het duel met Spanje aan dat het spel vanuit de as lange tijd een probleem is geweest. De Jong vulde het donderdagavond tegen Spanje ‘ouderwets’ in, zo zag de bondscoach. “Zonder er enige moeite voor te doen spreidde Frenkie een oud overwicht tentoon dat we in Oranje lang niet van hem hadden gezien. Thuis bij Jong Ajax (op het veld van Almere) tegen NAC, combinerend met Nouri, was het voetbal dat zich opdrong uit mijn geheugen”, zo schrijft Spaan, die baalde van de wissel van De Jong. Koeman haalde zijn sterkhouder na 74 minuten naar de kant. De Jong was het afgelopen weekeinde niet helemaal fit, waardoor hij met zijn trainer had afgesproken dat hij een seintje zou geven als hij het mooi vond geweest. Zondag wacht immers de return tegen Spanje.

LEES OOK: ‘Er zit een ongelooflijk niveauverschil tussen Frenkie de Jong en Ryan Gravenberch’

Spaan ziet ‘ineenschrompeling’ van Oranje, maar is bijzonder lovend over Frimpong

Spaan zag de wissel van De Jong niet goed uitpakken. “Toen ze hem in De Kuip gingen wisselen, wilde ik naar bed, maar uit respect voor Frimpong bleef ik zitten. Het leek wel afgesproken werk: Frenkie die een paar keer herhaalde dat ‘de pijp leeg was’ en Koeman die beweerde dat de middenvelder zelf mocht bepalen wanneer hij gewisseld wilde worden. In elk geval was het gevolg van de wissel dat de structuur van het Nederlands elftal ineenschrompelde als een bouwwerk van lucifers na een lichte windvlaag”, zo stelt Spaan, al had dat natuurlijk ook grotendeels te maken met de rode kaart van Jorrel Hato, die een paar minuten na de wissel van De Jong moest inrukken. Volgens Spaan kon ‘zelfs’ de uitblinkende Frimpong niet aan de ‘ineenschrompeling’ van Oranje ontsnappen. “De spectaculaire verdediger met de identiteit van een aanvaller. Allemensen, wat was die jongen goed.”

Daarin had ook Lutsharel Geertruida zijn aandeel. “Geertruida schikte zich zonder klacht in een dienstbare rol zodat onze rechterkant zelfs de wesp Cucurella regelmatig opzij kon meppen. Het Nederlands elftal is terug aan de wereldtop, hoewel zondag alles weer anders kan zijn”, zo besluit Spaan zijn rubriek.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Frenkie, Koeman en Van der Vaart zeggen na Nederland - Spanje allemaal hetzelfde over één speler

Ronald Koeman, Frenkie de Jong en Rafael van der Vaart staken na afloop van het duel tussen het Nederlands elftal en Spanje de loftrompet over Jorrel Hato.