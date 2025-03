Barcelona-ploeggenoot maakt Frenkie de Jong waanzinnig compliment

krijgt een enorm compliment van , zijn ploeggenoot bij FC Barcelona. In een interview krijgt de 21-jarige López de vraag wie de beste speler is met wie hij samengespeeld heeft. De middenvelder noemt zonder ook maar een moment te twijfelen de naam van De Jong.

Barcelona plukte López op dertienjarige leeftijd weg uit de jeugdopleiding van Real Betis, waarna hij via de befaamde academie van de Catalanen doorgroeide naar een plek in de eerste selectie. Vorig seizoen brak de middenvelder door onder toenmalig trainer Xavi Hernández, deze jaargang deed diens opvolger Hans-Dieter Flick in alle competities ook alweer 29 keer een beroep op López, die daarin goed was voor vijf doelpunten en evenveel assists.

In het bewuste radio-interview krijgt López meerdere vragen op zich afgevuurd. Nadat hij heeft verteld wie zijn jeugdidolen waren (Lionel Messi en Andrés Iniesta) wordt hem gevraagd wie de beste speler is met wie hij samen heeft gespeeld. "Frenkie de Jong", klinkt het direct. Een enorm compliment, aangezien de selectie van Barcelona momenteel meerdere wereldtoppers als Robert Lewandowski, Lamine Yamal en Raphinha herbergt.

López debuteerde in juni 2024 voor de nationale ploeg van Spanje in een oefenduel met Andorra (5-0 winst) en speelde later die maand op het gewonnen EK in Duitsland zijn tweede en voorlopig laatste interland in het afsluitende pouleduel met Albanië (0-1 winst). Sinds het toernooi werd de middenvelder, mede door een blessure, niet meer opgeroepen door bondscoach Luis de la Fuente.

